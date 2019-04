V Trstu prepovedali udeležbo afriškim tekačem na polmaratonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji polmaratona v Trstu so se odločili, da afriškim tekačem ne dovolijo udeležbe na tekmovanju, ki bo v tem mestu potekalo petega maja. Kot razlog za tako odločitev so navedli "izkoriščanje" afriških športnikov, s čimer so bili deležni kritik zaradi rasizma. Tekaškega dogodka se bodo lahko udeležili le tekači iz Evrope.