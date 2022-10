Kako svoje telo pripraviti na zimo?

Oglasno sporočilo

Jesen in zima sta letna časa, ko se temperature zraka močno znižajo, narava se umiri, dnevi so krajši, noči pa daljše. Vse našteto v našem telesu povzroči določene spremembe, ki se lahko kažejo v motnji razpoloženja, upočasnitvi prebave in pomanjkanju spanca, zato je pomembno, da na najbolj mrzel del leta sebe in svoje telo ustrezno pripravimo. Priporočila, kako to narediti, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Spremenite prehrano

Sezonska in sveža hrana je za naše telo izrednega pomena, saj mu daje točno to, kar v posameznem letnem času najbolj potrebuje, da lahko normalno deluje. Prelistajte Eurospinov Slovenija katalog, kjer boste vedno našli sveže in kakovostno sezonsko sadje ter zelenjavo. Trenutno je čas za najrazličnejše vrste buč, sladki krompir, repo, korenje, ohrovt, jabolka, hruške, grozdje, mandarine in nekatero suho sadje. Izogibajte se rafiniranemu sladkorju, hitri hrani in vnaprej pripravljenim obrokom, saj telesu povzročajo več škode kot koristi. Pomembno pa je tudi, da jeste zadostno količino hrane, da bo lahko vaš telo nemoteno delovalo. V nasprotnem primeru namreč lahko občutite veliko razdraženost, pomanjkanje zbranosti in utrujenost.

Vzpostavite spalno rutino

Rutina, takšna ali drugačna, je pomembna sestavina našega življenja. Velikokrat smo mnenja, da je spalna rutina pomembna le v otroških letih, a še zdaleč ni tako. Naše telo, tudi odraslo, je naravnano tako, da za svoje nemoteno delovanje potrebuje ustaljen urnik spanja. Spanec je ključnega pomena za naše zdravje in dokazano je, da se pri ljudeh, katerih vzorec spanja je naključen in nereden, pogosteje pojavljajo bolezni in so veliko bolj dovzetni za prehlade v hladnih mesecih kot tisti, ki imajo urejeno spalno rutino. Prav tako imajo zadnji veliko več energije, so boljše volje in pozitivno naravnani, saj so spočiti in naspani.

Ohranite dobro voljo in optimizem

Poleti smo ljudje večinoma veseli in polni optimizma, v zimskih mesecih pa nam zaradi mrzlih ali krajših dni tega velikokrat primanjkuje. Znanstveniki na Kitajskem so ugotovili, da s pomočjo uživanja ingverja iz telesa izločamo hormon, ki je povezan z občutkom sreče, zato vam priporočamo, da si iz njega skuhate čaj in dobra volja bo neizbežna. Prav tako pa bodo takšni vroči pripravki okrepili vaš imunski sistem in ga pripravili na zimo.

Bodite telesno aktivni

Za zdrav duh v zdravem telesu lahko največ naredimo z redno gibalno aktivnostjo, saj ima le-ta ogromno vlogo pri telesnem in duševnem zdravju. Naj bosta zdravje in dobro počutje vedno glavno gonilo pri tem, da v svoj vsakdan vključujemo vadbo, poziva osebni trener in lastnik enega največjih fitnesov na Koroškem, Megafit fitnes centra, Žan Rozman. Trenirate lahko na fitnes napravah, se udeležujete skupinskih vadb ali pa se preprosto odpravite na sprehod oziroma tek v naravi, kjer se imate možnost nadihati svežega zraka in opazovati čudovito naravo okoli sebe.

Še je čas, da nekoliko spremenite svoj življenjski slog in se v hladne mesece podate polni energije in zagona. Priporočamo pa vam, da tako kot pozimi počiva narava, malenkost več kot običajno počivajte tudi vi, vendar pri tem ne pozabite na zmerno telesno aktivnost, ki vas bo v hladnih mesecih prijetno ogrela.

Naročnik oglasnega sporočila je HYPERIA.