V Kopru je vse pripravljeno

Najbolj obetaven odgovor smo dobili iz Kopra, kjer so nam na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper povedali, da tudi letos načrtujejo postavitev drsališča z umetno maso, in sicer v prireditvenem prostoru ob morju – v Taverni.

Če bodo razmere dopuščale, bodo drsališče vzpostavili v drugi polovici decembra oziroma takrat, ko bodo ukrepi omogočali izvajanje športnih aktivnosti na prostem. Temu ustrezno bodo prilagodili tudi preostale predvidene praznične aktivnosti.

Cena za drsanje bo enaka lanski. Za vstop na drsališče bo treba odšteti dva evra, en evro pa za izposojo drsalk. Otroci do 6. leta bodo v spremstvu odrasle osebe drsali brezplačno.

Drsališče bo odprto predvidoma med 10. in 20. uro, po potrebi pa bodo odpiralni čas tudi prilagodili.

Nekaj upanja tudi v Domžalah

Upanje, da bi tudi letos odprli drsališče, obstaja tudi v Domžalah. Kot nam je povedal Aleš Florjančič z Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, je temeljna priprava drsališča Domžale za začetek sezone že opravljena, za zagon in pripravo ledu pa potrebujejo od sedem do 10 dni od začetka postopka priprave.

Odprtje drsališča je odvisno od epidemioloških razmer in veljavnih odlokov Vlade RS ter higienskih navodil in priporočil NIJZ.

Vloge ali prošnje za zdaj niso oddali, zadeve usklajujejo z lastnico športnega objekta in ustanoviteljico Zavoda, Občino Domžale.

Kot pravijo, bo v primeru odprtja drsališča treba spoštovati in upoštevati vso veljavno zakonodajo, navodila in priporočila, ki bodo takrat v veljavi.

V primeru odprtja bo drsališče tako kot vsa pretekla leta za rekreativno uporabo brezplačno.

Spomin na lansko drsanje na Trgu svobode v Mariboru Foto: Sportida

Upanje tudi v Mariboru

Tudi iz Maribora prihajajo optimistične novice. Kot so nam sporočili z Mestne občine Maribor, drsališče na prostem načrtujejo ob morebitnem sproščanju ukrepov za zajezitev koronavirusa. Več informacij bo tako znanih predvidoma v prihodnjem tednu.

Lumpi parka letos zagotovo ne bo

In če v Domžalah, Mariboru in Kopru upanje še tli, je v Ljubljani že ugasnilo.

Vsaj kar zadeva največje ljubljansko drsališče na prostem v zadnjih letih Lumpi park.

Kot nam je povedal Matej Balažic, direktor podjetja Birt 1, ki upravlja drsališče Lumpi park, so se za takšno potezo odločili zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v državi, poleg tega je prepričan, da bo tudi v primeru sproščanja ukrepov na drsališču lahko samo omejeno število ljudi, zato zadeva ne bo finančno vzdržna.

"Drsališča letos ne bo, bi bilo pa zelo dobro, da bi se prihodnje leto, tudi s pomočjo Mestne občine Ljubljana, drsališče postavilo na primerni lokaciji, saj bo to zelo dobra dodatna turistična ponudba Ljubljane," je prepričan Balažic.

Lumpi park se je namreč lani iz parka Tivoli zaradi napovedi o gradnji nove ledene dvorane moral preseliti na drugo lokacijo, v Športni park Savsko naselje.

Balažic je še poudaril, da jim kljub več poskusom ni uspelo pridobiti nobene informacije o tem, kdaj bi se lahko drsališča odprla, niti o tem, koliko oseb bi lahko drsalo hkrati.

Prav tako ni jasno, kaj bo s športnimi dnevi, je opozoril Balažič. Že približno 20 šol je rezerviralo termine, a nihče ne ve, ali bi sploh dobili zeleno luč za izvedbo.

Glede na to, da postavitev drsališča stane okrog 40 tisoč evrov, samo obratovanje pa še dodatnih 50 tisoč evrov za približno 100 dni obratovanja, so se v podjetju odločili, da letos drsališča ni smotrno postavljati, saj bi to pomenilo stečaj podjetja.

"Vloge smo sicer poslali, vendar nas pošiljajo od NIJZ do gospodarskega ministrstva in spet nazaj. Nihče noče dati konkretnega odgovora," je opozoril.

V Kranju drsališča ne bodo postavljali, a so na preži

Tudi v Kranju drsališča nasproti Gimnazije Kranj letos ne bodo postavljali. Glede na trenutne razmere in veljavne ukrepe drsališča ne bi bilo smotrno uporabljati (prepoved združevanja, razdalja …), nam je povedal Matija Bežek, vodja športnih programov pri Zavodu za šport Kranj.

"Zagotavljanje upoštevanja trenutno veljavnih zahtev iz odredb o preprečevanju okužbe bi glede na majhno površino drsališča pomenilo prevelik organizacijski zalogaj, ki bi vključeval tudi dodatno najemanje varnostnikov in redarjev, povzročal pa bi verjetno tudi precej nejevolje pri čakajočih in tistih, ki sploh ne bi prišli na vrsto za uporabo.

Zato v teh razmerah drsališče ne bo postavljeno," je povedal Bežek, a vseeno dopustil nekaj možnosti.

"Če se zadeve normalizirajo, pa smo 'v nizkem štartu'. Imamo vsa soglasja – od kulturno-varstvenega do soglasja za uporabo prostora in elektrike, dogovorjeni in pripravljeni smo tudi na hitro postavitev drsališča," so nam pojasnili pri Zavodu za šport Kranj.

V normalnih razmerah bi drsališče obratovalo od decembra do konca februarja. Med tednom od 15.00 do 21.00, ob koncih tedna, praznikih in med počitnicami pa od 9.00 do 21.00. Drsanje bi bilo brezplačno.

Na Hrvaškem je rekreativno drsanje dovoljeno



Glede na to, da se radi primerjamo s Hrvaško, smo preverili tudi, kakšna pravila o uporabi drsališč veljajo pri naših južnih sosedih. Rekreacija na drsališčih na prostem je dovoljena, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Na ledu je lahko naenkrat največ 25 oseb, vsak naj bi imel zase najmanj 15 kvadratnih metrov prostora. Uporaba maske je obvezna.