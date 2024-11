Doživite edino drsališče nad mestom v Sloveniji

V najsodobnejši nakupovalni destinaciji ALEJA so pravkar uradno odprli drsališče na strehi ALEJA SKY. Vsi ljubitelji drsanja bodo lahko že četrto leto zapored na kar tisoč kvadratnih metrov drsalnih površin in 140 metrov dolgih ledenih stezah doživeli nepozabno praznično vzdušje. S pravljično atmosfero ter veličastnim razgledom na mesto in Kamniško-Savinjske Alpe bo drsališče zagotovo postalo središče zimske zabave za vso družino v srcu naše prestolnice.

ALEJA SKY bo ponovno oživela z drsališčem, ki obiskovalcem omogoča edinstveno zimsko izkušnjo nad mestom. Foto: arhiv naročnika

Drsališče ALEJA SKY je v letih svojega delovanja privabilo že nešteto ljubiteljev drsanja, kar dokazuje, da gre za priljubljeno in edinstveno zimsko doživetje. Drsanje je odlična priložnost za aktivno preživljanje prostega časa z družino, saj združuje zabavo in vadbo, primerno za vse generacije.

Posebno vzdušje pričarajo petkovi disko večeri z DJ-jem od 17. do 19. ure, medtem ko so sobotni dopoldnevi od 10. do 12. ure rezervirani za šolo drsanja, kjer lahko vsakdo izboljša svoje spretnosti na ledu.

"Vstopnica za drsanje je lahko tudi lepo darilo, saj je mogoče kupiti darilne bone za otroke, odrasle in družinske vstopnice, z izposojo drsalk ali brez. Podarite svojim najdražjim izjemno doživetje na drsališču nad mestom," je poudaril direktor ALEJE Toni Pugelj.

S številnimi prazničnimi dogodki bodo ogreli srca obiskovalcev

S prižigom notranjih luči (zunanje bodo prižgali konec meseca) so v ALEJI vstopili v praznično vzdušje z začetkom božične kampanje Lej, čudeži res obstajajo, s katero bodo v prazničnem mesecu popestrili vsakdan prav slehernega obiskovalca. Začetek božičnih aktivnosti bo že v ponedeljek, 2. decembra, z božično-novoletnim sejmom na ulicah ALEJE, ki bo trajal vse do torka, 31. decembra.

Predstavnike medijev je nagovoril Toni Pugelj, direktor ALEJE. Foto: Barbara Reya / ALEJA

Zimsko pravljico v ALEJI bodo spremljali številni praznični dogodki in seveda obisk dobrih mož. "Prvi poseben trenutek nas čaka v četrtek, 5. decembra, ko bosta ALEJO obiskala Miklavž in priljubljena narodnozabavna skupina Modrijani, in v torek, 17. decembra, ko se bo oglasil še Božiček. Več informacij najdete na prenovljeni spletni strani ALEJE. Sicer pa v našem Planetu Lollipop vsak delovni dan do petka, 20. decembra, najmlajše obiskovalce čakajo številne delavnice," je dodal direktor.

Napovedal je tudi tri glasbene sobote; z velikim prazničnim koncertom Sentimenti bo 7. decembra nastopil legendarni Gianni Rijavec s spremljevalnim ansamblom, 14. decembra bo nastopil mešani pevski zbor DU Trnovo Ljubljana in 21. decembra dijaki in učenci glasbenega centra Zvočna zgodba Šentvid Ljubljana.

"Naša praznična okrasitev ima več kot tristo tisoč lučk. Kot najsodobnejši nakupovalni destinaciji nam je zelo pomembno, da se naši obiskovalci in poslovni partnerji dobro počutijo tudi v času največje sezone nakupovanja in hkrati enem najbolj čustvenih delov leta," je pojasnil Toni Pugelj. Božično razsvetljavo so izvedli trajnostno, saj poraba elektrike za tehnologijo LED predstavlja le 0,1 odstotka letne porabe ALEJE, ki se proizvaja iz fotovoltaike na strehi.

Foto: arhiv naročnika

Še dober teden do nakupovalnega praznika črnega petka

Največje nakupovalno doživetje leta prihaja v ALEJO. Črni petek bo zaznamovan z neverjetnimi popusti in možnostjo, da že novembra izberete čudovita darila. Že dalj časa je opazen nakupovalni trend, kjer stranke, še posebej mladi, prej nakupujejo praznična darila, kar kažejo tudi ugotovitve nedavne raziskave SES v sodelovanju z Mediano. Vsak peti Slovenec oziroma skoraj vsak četrti iz skupine mladih od 15 do 29 let namerava darila kupiti že ta mesec. Kupci bodo lahko izkoristili tudi do 50-odstotne popuste v številnih trgovinah, kot so Hervis, C&A, Mass, Deichmann, Lisca, Buzz, Galileo, Office Shoes, Big Bang, Orsay, Sanolabor. Vzporedno z odštevanjem do črnega petka poteka velika nagradna igra Zadenite božična darila že v novembru, kjer lahko osvojite kar štiri darilne kartice v skupni vrednosti dva tisoč evrov, in sicer darilne kartice za trgovine SPAR, Hervis in Babycenter ter darilne bone DESETAK.

Obdarovanje z DESETAKOM po novem še lažje

Kot še ugotavlja aktualna raziskava Mediane, ki jo je izvedla za SES Slovenija, so darilni boni med Slovenci nadvse priljubljen način prazničnega obdarovanja. Na vprašanje, kaj bi letos podarili za božično darilo, je petina oziroma 20 odstotkov vprašanih odgovorilo, da bi podarili darilne bone.

Darilne bone DESETAK je bilo do zdaj mogoče kupiti le v petih nakupovalnih destinacijah SES Slovenija in na spletni strani desetak.si. Od novembra dalje pa se je prodajna mreža razširila tudi na vse bencinske servise Petrol po Sloveniji. "Na Petrolovih bencinskih servisih lahko kupci kupijo darilne bone za prevzem DESETAKA, ki pa ga morajo zamenjati na eni izmed info točk nakupovalnih destinacij SES in v poslovalnici Loterije Slovenije v CENTRU VIČ za pravega DESETAKA. S tem je obdarovanje za njihove najbližje že lažje in bolj dostopno," pojasnjuje Toni Pugelj.



Foto: Robert Krumpak / ALEJA

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.