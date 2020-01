Idealna oprema za vse ljubitelje gora

Da bi bile zimske dogodivščine varnejše, udobnejše in suhe celo v najtežjih zimskih razmerah, Fjällräven predstavlja nove inovativne izdelke za jesen in zimo 2019 v planinski kolekciji Bergtagen in funkcionalni ter vsestranski pohodniški kolekciji Keb.

Fjällräven Bergtagen & Keb. Preverite zimsko kolekcijo 2019/20

V prispevku spoznajte tudi ambasadorja blagovne znamke in profesionalnega smučarja prostega sloga Johana Jonssona ter njegovo ljubezen do gora in preverite, katere plasti obleči za zimske dogodivščine. Preberite tudi informacije o edinstvenem zimskem dogodku Fjällräven Polar.

S Fjällrävnom nad gozdno mejo

Gore na nas napravijo veličasten vtis, hkrati pa se ob njih učimo ponižnosti. Tako ali drugače nas spremenijo. Star švedski izraz, ki se danes le redko uporablja, je Bergtagen. Nad gozdno mejo, kjer se mora življenje bojevati za svoj obstanek, vstopimo v drug svet. Lahko je resnično zahteven. A obenem nam je lahko tudi v užitek in zadovoljstvo, če smo opremljeni s pravim znanjem, odnosom in opremo.

Bergtagen je tudi ime Fjällrävnove planinske kolekcije. Zasnovana je tako, da ponuja kar največjo zmogljivost in zanesljivost brez kompromisov pri vzdržljivosti in zanesljivosti. Dodobra je preizkušena in razvita v tesnem sodelovanju s Švedskim združenjem gorskih vodičev. Vsaka plast je sestavljena iz tkanin z brezkompromisno funkcionalnostjo, ki izhaja tako iz tradicije kot inovacij. Izdelana je na naravi prijazen način. Oblačila, na primer vodoodporna jakna in hlače Bergtagen Eco-Shell Jacket in Bergtagen Eco-Shell Trousers, so narejena iz recikliranega poliestra z impregnacijo brez PFC, s katero bodo gorniki ostali na suhem. Oprema, na primer nahrbtnik Bergtagen 38, je narejena iz Fjällrävnovega inovativnega, vodoodpornega materiala Bergshell, ki je izjemno odporen proti obrabi in trganju ter vzdrži karkoli, ne glede na to, kam vas odpelje pot.

Izraz ljubezni do gora

Ambasador blagovne znamke in poklicni smučar prostega sloga Johan Jonsson potuje po različnih gorah in svojo opremo Fjällräven Bergtagen preizkuša v zelo zahtevnih okoliščinah. Johan je poklicni smučar že več kot desetletje. Na začetku je tekmoval blizu svojega doma na Švedskem, kjer je preživel otroštvo, toda po popotovanju po ameriški zahodni obali je ugotovil, da je smučanje prostega sloga mnogo bolj zabavno in je tekmovalni smučarski dres obesil na klin.

"Iz dirkača sem se prelevil v smučarja prostega sloga. To ni bilo povezano z ambicijami, nekaj drugega me je vabilo v gore. Ljubezen do gora. Zveni klišejsko in tega ni vedno enostavno opisati, saj se tudi razlikuje od smučarja do smučarja, toda ugotovil sem, da zame kakovost izkušnje ni povezana s stopnjo zahtevnosti poti, odprave ali plezalskega podviga. Zame jo definira čisto in krhko veselje, ki ga začutim, ko preživljam čas na prostem – to postaja toliko bolj očitno, kolikor več časa preživim v naravi. Kar te osrečuje, te enostavno osrečuje. Da priplezaš na vrh gore, na katero še nisi splezal, je izjemno – je vir izrednega zadovoljstva. Toda v enaki meri šteje tudi preživljanje časa na prostem, tudi če si nekje bil že stokrat pred tem. Je način dihanja. Takrat sem ugotovil, da je tisto, za kar sem mislil, da je strast do smučanja, pravzaprav strast do gora," razloži Johan Jonsson.

kako postati izvrsten turni smučar, ter razkriva svoje najljubše kraje. Na Fjällrävnovem blogu Johan deli nasvete in trike,, ter razkriva

Zimske dogodivščine daleč od množic

Dandanes se večina smučanja odvija na mestih, kjer je postavljena vlečnica. Vedno več pa nas odkriva užitke smučanja zunaj meja smučarskih stez, ne da bi ob tem kaj dosti pogrešali zabave po smučanju ali vrsto pred vlečnico. S kolekcijo Keb za jesen in zimo 2019 Fjällräven ponuja odličen in zanesljiv pristop za vse vrste zimskih dogodivščin daleč stran od gneče – za vse od zimskih pohodov do turnega smučanja.

Keb temelji na principu več plasti in s plastmi različnih materialov uravnava temperaturo glede na potrebe situacije. Plasti, ki dopolnjujejo druga drugo. Pomembne funkcionalnosti, kot je odvajanje vlage od telesa, s čimer ostanete na suhem in ste izolirani pred mrazom, vse plasti delujejo v kombinaciji z drugimi. Dodatki, kot so žepi ali prezračevalne zadrge, so popolno prilagojeni različnim plastem.

Notranja plast - volna, ki je najbližje telesu

Volna vam ponuja optimalno udobje, odvaja vlago od telesa in uravnava toploto, tudi ko je mokra.

Srednja plast - flis in volna

Flis in volna medse ujameta veliko zraka in prav tako odvajata vlago od telesa. Uporabljajte puloverje iz flisa in volne, po možnosti z zadrgami ali gumbi, da lahko sami uravnavate temperaturo.

Zunanja plast - G-1000, Hydratic in Eco-Shell

Naša lastna vzdržljiva tkanina G-1000 je popolna zunanja plast. Hydratic in Eco-Shell prav tako – za takrat, ko je posebej deževno in vetrovno.

Izolacijska plast - puh in sintetična podloga

Ko je posebej mrzlo, potrebujete izolacijo. Puh je najtoplejši, toda v deževnem in vlažnem vremenu je boljša izbira sintetična podloga.