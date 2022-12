Glede na to, da si marsikdo ob sklepanju novoletnih zaobljub zada, da bo v novem letu več časa in pozornosti posvetil gibanju, smo preverili, na katerem slovenskem smučišču bo obljubo mogoče izpolniti že na prvi dan novega leta.

Krvavec

Na Krvavcu bo tudi 1. januarja smuka možna od 8.15 naprej, tako kot vsak dan to zimo. Kabinska žičnica bo začela obratovati ob 8.00, na smučišču pa bodo naprave pognali ob 8.15 (4-sedežnica Tiha dolina, 1-sedežnica Gospinca) oz. od 8.30. Za dnevno smučarsko vozovnico za odraslo osebo boste odšteli 39 evrov.

Na smučišču zadnji dan tega leta organizirajo tudi silvestrovanje. Smučarje bosta zabavala Alya in skupina Strmina Express, organizatorji pa obljubljajo brezplačen prevoz s kabinsko žičnico.

Višina snežne odeje: 33 cm (vir: Arso)

Na slovenskih smučiščih imajo zaradi netipičnih temperatur za ta letni čas kar precej težav z zagotavljanjem zadostne snežne podlage. Naravnega snega skorajda ni, zaradi visokih temperatur pa tudi umetno zasneževanje – to je letos zaradi podražitve energentov še precej dražje kot prejšnja leta – kmalu ne bo več izvedljivo.



Da bi se izognili dolgim čakalnim vrstam ob nakupu smučarske vozovnice, si te zagotovite že prej, na spletu, Petrolu ali avtomatu za nakup smučarske karte, če je ta na voljo.

Vogel

Tudi na Voglu bo smuka 1. januarja potekala tako kot običajno. Nihalka obratovanje začenja ob 8.00, žičniške naprave pa od 9.00 do 16.00. Število delujočih žičnic je odvisno od vremena. Za odraslo smučarsko karto boste odšteli 40 evrov.

Višina snežne odeje: 48 cm (vir: Arso)

Kranjska Gora

Prvega januarja bodo v Kranjski Gori obratovale naprave Kekec, Mojca 1, Mojca 2, Rožle, Dolenčev rut, Vitranc 1, otroški trak Kranjska Gora, Brsnina, Kolovrat in Bedanc, medtem ko na Vitrancu, ki bo 7. in 8. januarja 2023 v okviru 59. Zlate lisice gostil dve ženski veleslalomski tekmi svetovnega pokala, smuka ne bo možna. Naprave obratujejo od 9.00 naprej, za dnevno odraslo vozovnico boste odšteli 40 evrov.

Višina snežne odeje: 30 cm (vir: SKI Kranjska Gora)

Rogla

Na Rogli boste s smuko novo leto lahko začeli ob 9.00. Za dnevno vozovnico za odraslo osebo boste odšteli 39 evrov. Če vam bolj diši nočna smuka, bo ta do vključno ponedeljka, 2. 1. 2023, možna med 17.00 in 21.00 na smučiščih Jasa in Košuta. Vozovnice (25 evrov) boste lahko kupili v baru Uniorček. Trenutno obratujejo vse naprave, urejene pa so tudi tekaške steze (šest evrov) in sankališče Zlodejevo (12.00–18.00).

Višina snežne odeje: do 30 cm naravnega in tehničnega snega (Vir: spletna stran smučišča Rogla)

Foto: Ana Kovač

Mariborsko Pohorje

Leto 2023 boste lahko začeli tudi na smučišču Mariborsko Pohorje, kjer bo obratovanje žičnic prav tako odvisno od vremenskih razmer. Trenutno obratuje 11 od 16 naprav, odprto pa je 11 od 24 prog. Do vključno 2. januarja bo možna tudi nočna smuka med 18.00 in 21.00, v tem času bosta v pogonu tudi trakova Bejbika in sedežnica Sleme. Cena odrasle smučarske vozovnice je 39 evrov, za nočno smuko jih boste odšteli 33.

Foto: Ana Kovač

Krožna kabinska žičnica obratuje od ponedeljka do nedelje vsako polno uro med 7. in 21. uro, za potrebe smučišča pa med 8.45 in 16. uro. Na silvestrovo bo krožna kabinska žičnica na Mariborskem Pohorju po koncu rednih voženj po 21. uri nadaljevala neprekinjeno kroženje vse do 1. ure 1. januarja 2023. Po tem bo opravila še dodatno vožnjo ob 2. uri, je zapisano na uradni spletni strani Visit Pohorje. V času kroženja bo prevoz navzgor mogoč samo do polnoči, za vse, ki se bodo iz mesta vračali na Pohorje, pa še ob 1.00 in 2.00. Zaradi podaljšanega obratovalnega časa gondole bosta do 1. ure zjutraj 1. januarja ostali odprti tudi blagajni na njeni spodnji in zgornji postaji. Za vožnjo ob 2. uri boste vozovnico lahko kupili pri strojniku. Podjetje Marprom na Pohorju ne bo organiziralo silvestrovanja, bo pa obiskovalcem zagotovilo smuko v času rednega odprtja smučišč.

Višina snežne odeje: 40 cm (vir: Visit Pohorje)

Kanin

Kanin je visokogorsko smučišče na nadmorski višini 2.300 m, kjer se vremenske razmere hitro spreminjajo, zato pred odhodom proti Bovcu preverite vremensko napoved. Če bo 1. januarja ugodna, bodo proge na smučišču odprte od 8.30. Gondole startajo pol ure prej, ob 8.00. Povezava z italijanskim delom smučišča v Sella Nevei obratuje.

Višina snežne odeje: 124 cm (vir: Arso)

Soriška planina

Tudi na Soriški planini, na meji med Primorsko in Gorenjsko, v objemu gozdov Jelovice in na robu Julijskih Alp, na nadmorski višini od 1.287 m do 1.550 m, bo 1. januarja možna smuka, če je seveda ne bo zagodlo vreme, ki trenutno ne kaže najbolj idilične podobe. V primeru ugodnega vremena bodo žičniške naprave obratovale med 9.00 in 16.00. Za odraslo vozovnico boste plačali 26 evrov.

Višina snežne odeje: 30 cm (vir: spletna stran Soriške planine)

