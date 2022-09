Gremo na tek s priznanimi slovenskimi tekaškimi strokovnjaki

Na Siol.net prihaja serija novih spletnih oddaj Gremo na tek, v katerih bomo skupaj s slovensko legendo teka Markom Roblekom pretekli pot od povsem amaterskega do rekreativno-profesionalnega tekača ter spoznali tek kot vrhunsko prostočasno aktivnost, ki lahko ob upoštevanju nekaj ustreznih nasvetov postane primerna prav za vsakogar. Vse nasvete bomo lahko spremljali na primeru amaterske športnice, ki se bo pod Markovim vodstvom in ob pomoči znanih strokovnjakov podala na tekaško preobrazbo, polno uporabnih napotkov in zabavnih izzivov.

Strokovni nasveti za vsakodnevno uporabo

Voditelj oddaj Marko Roblek, dobri stari znanec slovenske tekaške scene in tako imenovani vitez dobrega teka, soustanovitelj Nočne 10ke, enega najbolj priljubljenih tekaških tekmovanj pri nas, vloger, avtor priljubljene tekaške knjige Zagret za tek in organizator veliko tekaških dogodkov, bo skozi šest kratkih oddaj z bralci Siol.net delil svoje dragocene izkušnje s tekom in nasvete o tem, kako lahko vsakdo izmed nas postane dober tekač, usvoji pravilni način teka in se celo uspešno pripravi na tekmo. Pri tem se mu bo pridružila amaterska športnica, ki bo skozi oddaje sledila njegovemu načrtu. Družbo jima bodo v vsaki oddaji delali tudi priznani strokovnjaki, ki bodo, vsak s svojega vidika, bralcem postregli z vsem, kar morajo vedeti o teku, udeleženko oddaje pa vsakič postavili pred nov zanimiv tekaški izziv.

Zakaj je tek dober?

Na vprašanje, zakaj je tek sploh dober, nam je Marko odgovoril, "da smo ljudje rojeni za tek. Poleg hoje je tek najbolj naravna oblika gibanja, ki nas je skozi evolucijo tudi oblikovala. Kot otroci vsi znamo in si želimo teči, zato v odrasli dobi lahko to veščino hitro lahko spet naredimo sebi lastno. Tek nas aktivira fizično (izboljša mišično agilnost, vzdržljivost in kardiovaskularno zdravje) in tudi psihično (prezrači možgane, umiri stres in izboljša kognitivne sposobnosti)".

Foto: Ana Kovač

Vse, kar morate vedeti o teku, na enem mestu

Poleg voditelja in športnice bodo tako zvezde oddaj tudi priznani strokovnjaki z različnih področij, ki bodo poskrbeli za edinstven preplet profesionalnega in rekreativnega vidika teka. Za začetek bo najuspešnejša slovenska tekačica vseh časov, večkratna olimpijka in vrhunska maratonka Helena Javornik razkrila, kako izbrati ustrezno opremo za tek v različnih razmerah. Nato nam bo sam vrh slovenskih maratoncev postregel z osnovami tekaškega treninga, in sicer jih bo samo za bralce Siol.net predstavil slovenski olimpijski maratonec Primož Kobe.

Na večna vprašanja o ustrezni prehrani in napitkih pred tekom in po njem nam bo odgovorila prehranska strokovnjakinja in zvezda gorskega teka Varineja Drašler, ki se ji bo v oddaji pridružil še organizator gorskih tekov in gorskokolesarskih podvigov Peter Dakskobler.

Neprecenljive napotke za dopolnilni trening bodo bralci Siol.net dobili od diplomirane kineziologinje, atletinje in trenutno naše najboljše slovenske maratonke Neje Kršinar. Neja je tudi prava zakladnica nasvetov o vajah za moč, gibljivost in raztezanje, s katerimi dopolnimo tekaške treninge.

Tekaški krog bo sklenil naš tekač na ultradolge razdalje, rekorder v 12-urnem teku in prvi državni prvak v teku na sto kilometrov Luka Videtič, s katerim bomo usvojili psihološki vidik priprave na tekaško tekmo in odkrili skrivnosti uspešnega premagovanja lastnih misli med tekom.

Na sporedu bo šest tekaških oddaj Od 15. septembra si boste lahko na Siol.net vsak teden ogledali novo oddajo. Vse oddaje bodo zbrane na Siol.net v rubriki Gremo na tek, kjer si jih bodo bralci lahko ogledali sproti ali pa za nazaj. Vsaka izmed njih bo vključevala predstavitev enega od strokovnjakov z njegovimi nasveti in napotki, predstavitev zanimivega tekaškega dejstva in športni izziv, pred katerega bodo postavljeni mimoidoči.

Marko Roblek ogled oddaje priporoča vsem, "saj bodo zanimive za vse, ki o teku še razmišljajo, pa ne vedo, kako se ga lotiti, nič manj za tekaške veterane in maratonce, ki se bodo naučili stvari, ki so jih do zdaj morda zgrešili ali pa jim niso posvečali pozornosti. In kaj je glavna dodana vrednost oddaj? "Da jih soustvarjajo najboljši slovenski tekači in tekačice, ki imajo ogromno znanja in izkušenj ter vedo, kako se stvari streže. Ogled je obvezen za vse, ki se pripravljajo na jesenske maratone, za vse, ki jim je tek sprostitev, in vse, ki jih zanima, zakaj je tek tako priljubljena prostočasna aktivnost."

Spletna oddaja Gremo na tek - Marko Roblek