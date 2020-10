"Človeštvo je prestalo že marsikaj"

Ta konec tedna bi moral po ljubljanskih ulicah potekati ljubljanski maraton, ki so ga pozneje preimenovali Maraton po Ljubljani. Prejšnji petek so organizatorji pričakovano sporočili, da so zaradi slabe epidemiološke slike v Sloveniji morali odpovedati tudi prilagojeno različico.

Po zadnjem odloku slovenske vlade je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ šestimi udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje.

Aleš Hostnik, vodja projekta Priprave na Ljubljanski maraton, je prepričan, da se bodo tekači vrnili. Foto: Sportida

Pogreša spodbujanje ljudi h gibanju

V preteklih letih je bilo veliko organiziranih skupinskih priprav, med drugim so potekale tudi uradne tekaške priprave na največji tekaški praznik. Za mnenje smo vprašali Aleša Hostnika, ki je vodja projekta Priprave na Ljubljanski maraton.

"Zdi se mi, da je ljubljanski maraton največji generator generacije. Letos je odpadel in to je velik razlog, da se rekreacija ne dogaja na takšni ravni kot prejšnja leta. Sam izjemno pogrešam, da bi NIJZ ali druge ustanove ljudi vsaj malo spodbujale h gibanju. To je druga točka, ki ubija rekreacijo. Tretja je, da se ljudje bojijo, da bi zboleli, četrta pa je upad motivacije, ker ni tekem," nam je uvodoma povedal Hostnik.

"Zelo pa se pozna upad tekačev, jaz jim pravim, tekačev po navdihu." Foto: Thinkstock

Že lani smo lahko opažali upadanje prijav na tekaške prireditve, medtem ko je Hostnika presenetilo, da na letošnjih pripravah na ljubljanski maraton niso zaznali upada prijav. A vseeno lahko danes na tekaških poteh vidimo veliko manj tekačev kot prejšnja leta. To opaža tudi naš sogovornik.

"Zelo pa se pozna upad tekačev, kot jim pravim, tekačev po navdihu. Teh tekačev je na ljubljanskem maratonu po mojem mnenju četrtina ali tretjina. Govorim o tekačih, ki se odpravijo na 10-kilometrsko razdaljo. Teh tekačev danes ne vidimo na tekaških poteh. Vidimo predvsem tiste, za katere je tek njihov slog življenja."

V zadnjih tednih se življenje v Sloveniji ustavlja, to pomeni, da skupinskih tekaških treningov ni več. "Nas so povsem omejili, potem ko smo lani organizirali 30 brezplačnih skupinskih tekov. Tega danes ni. Zdaj so nam vzeli še treninge in druženja skoraj ni. Kaj zdaj," se sprašuje naš sogovornik, ki vedno poskuša najti rešitev. In tudi tokrat so jo. Predvsem v teh časih poskušajo izhajati iz tekača, se mu približati in pomagati. Zavedajo se, da tekač potrebuje motivacijo, cilj in ne nazadnje potrditev in izzive.

Pozimi je veliko manj tistih, ki vztrajajo pri teku.

Ljudje se jim zahvaljujejo

"Zdaj imamo virtualne izzive. Torej zdaj ni pomembno, da le tečeš 10 kilometrov, ampak poskušamo ustvariti malce širšo zgodbo. Nekateri so morali objavljati fotografije, nekateri so morali ob tem še telovaditi … S tem poskušamo ohranjati motivacijo ljudi in odzivi so zelo dobri. Podpirajo nas tudi sponzorji. Z njimi se pogovarjamo o tem, da moramo stopiti skupaj in pomagati ljudem. Na koncu se to lepe številke. Lahko povem, da je naše virtualne izzive opravilo 3.500 ljudi, kar ni malo. Ljudem je zelo všeč in od njih dobivamo zahvale."

Maratoni bodo prišli še bolj do izraza "Zdaj so nam vzeli še treninge in druženja skoraj ni. Kaj storiti?" Foto: Sportida

Kljub vsem visokim preprekam, ki nam jih postavlja trenutno življenje, je Hostnik prepričan, da bomo premagali tudi takšne ovire. Pravi, da je človeštvo prestalo že marsikaj in bo tudi koronavirus. Prepričan je, da bodo v prihodnje maratoni prišli še bolj do izraza.

"Mene ni strah in tekači se bodo vedno vrnili. Po svoje je dobro, da se je vse skupaj resetiralo, saj so tekači postali lovci na medalje, organizatorji pa so postali le še organizatorji dirk. Skratka, verjamem, da se bomo vrnili v stare tirnice s pravimi oblikami. Do takrat je treba upoštevati to, kar imamo, in iskati načine, kako združevati ljudi. Pa čeprav je to virtualno."

Peter Kastelic: Vprašanje je, kaj bo, ko bo pritisnila zima. Foto: Bor Slana

Pri GiBitu s skrbjo spremljajo dogajanje

Podoben pogled ima tudi Peter Kastelic, vodja tekaških vadb pri GiBitu, kjer že kar nekaj časa vodijo skupinske tekaške treninge. Tudi on z žalostjo spremlja trenutno stanje in ob tem pove, da se številni zavedajo, da je športni način življenja ena od boljših preventiv, del zdravega življenja. Kako so pri GiBitu pomagali tekačem, ki so pri njih trenirali?

Kakšen je njihov poziv tekačem, da jim ne bo upadla motivacija

"Moramo vedeti, da večina tekačev, ki hodi na skupinske vadbe, hodi tja tudi zaradi druženja. Bojim se, da ljudje ne bodo sami tekli. Pri GiBitu prek elektronske pošte pozivamo, da naj sami opravijo trening. Kot dokaz pa lahko pošljejo fotografijo … Odziv je bil dober, a je bilo vreme zelo lepo. Vprašanje je, kako bo, ko bo pritisnila zima. Vse skupaj pozivam, da jim ni treba pretiravati, ampak da se v teh težkih časih poskušajo motivirati in sami trenirati. To je trenutno je tudi edina rešitev," nam je uvodoma povedal Kastelic, ki upa, da se ukrepi v prihodnje pri rekreaciji ne bodo še bolj zaostrovali.

"Vse skupaj pozivam, da jim ni treba pretiravati." Foto: Thinkstock

Da le ne bi pretiravali z ukrepi

"Zdi se mi, da so razmere skrb vzbujajoče. Upam, da z ukrepi ne bodo pretiravali tako, da se ljudje sploh ne bodo več smeli ukvarjati s športom. Vseeno, ali je to tek ali kakšen drug šport. Zagotovo je skrb vzbujajoče, da se bodo ljudje manj ukvarjali s športom, kar glede na položaj lahko pričakujemo. Če pustimo tekače ob strani in upoštevamo, da bodo vse telovadnice zaprte … To bi lahko bila težava, ki se ne bo pokazala zdaj, ampak šele spomladi."