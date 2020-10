Uradno: Maraton po Ljubljani je odpovedan!

Potem ko so organizatorji Volkswagen Ljubljanskega maratona septembra odpovedali klasični maraton, so danes zaradi slabe epidemiološke slike v Sloveniji in ukrepov, povezanih z njo, morali odpovedati tudi njegovo pandemiji prilagojeno različico Maraton po Ljubljani, ki je bila napovedana za 25. oktober. S tem je odpadlo tudi letošnje državno prvenstvo v teku na 42 kilometrov. Tekačem, ki še vedno iščejo tekaške izzive, je še vedno na voljo Virtualni Ljubljanski maraton.

Prijavnine za Maraton po Ljubljani bodo tekačem vrnili do konca oktobra.

Organizatorji maratona so v sporočilu za javnost zapisali, da so dolgo časa kolebali, kaj narediti in kakšno odločitev sprejeti, da bi maraton vendarle izpeljali v dobrobit ljubiteljev teka in tekaških prireditev, a so na koncu presodili, da so izčrpali vse možnosti v dani situaciji, in sprejeli edino mogočo odločitev - odpoved maratona.

Zgolj 450 mest na vsaki razdalji, a še teh niso razprodali

Ta bi bil sicer precej drugačen, kot smo ga vajeni. Namesto več tisoč tekačev bi jih na vsaki razdalji lahko teklo največ 450. Čeprav je organizator pričakoval, da bo mesta razprodal v hipu - prijave so se odprle 1. oktobra ob 10.25 -, se to ni zgodilo, iz česar je mogoče sklepati, da se tekači v tem trenutku izogibajo množičnim prireditvam.

Pri Atletski zvezi Slovenije so kljub neobičajni sezoni izpeljali vsa državna prvenstva za člane, z izjemo DP v maratonu, ki bi moral potekati v sklopu danes odpovedanega Maratona po Ljubljani. Na fotografiji: Mitja Krevs, državni prvak v cestnem teku na deset kilometrov. Do naslova je pritekel na Konjiškem maratonu. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Brez državnega prvenstva v maratonu

Edina tekaška dogodka, ki sta privabila večje število tekačev, pa še to precej manj kot prejšnja leta, sta bila Konjiški maraton, kjer je potekalo tudi državno prvenstvo v teku na deset kilometrov (zmagala sta Mitja Krevs (31:10) in Neja Kršinar (34:40)) in Novomeški polmaraton, ki je štel tudi za državno prvenstvo v polmaratonu. Tudi na tej razdalji je slavila Kršinarjeva (1:16:57), v moški konkurenci pa glavni organizator novomeškega tekaškega praznika Primož Kobe (1:07:56).

Neja Kršinar in Primož Kobe sta v Novem mestu pritekla do naslova državnega prvaka v polmaratonu. Foto: novomesto21

Na Maratonu po Ljubljani bi moralo potekati tudi državno prvenstvo v teku na 42 kilometrov, a je skupaj z odpovedjo tekmovanja odpadlo. Na Atletski zvezi Slovenije so nam potrdili, da državnega prvenstva v kraljevski razdalji letos ne bo.

Še vedno lahko tečete na virtualnem maratonu

Organizatorji ljubljanskega maratona sporočajo, da je tekačem še vedno na voljo njegova virtualna različica v vseh treh razdaljah, ki bi bile na sporedu tudi pri klasičnem maratonu, torej 10, 21 in 42 kilometrov.

Virtualni maraton lahko odtečete kadarkoli od 23. oktobra (od 6.00) do 1. novembra 2020 (do 20.00), prijave pa so mogoče še do (vključno) 19. oktobra 2020.

Na podobne prizore z množičnih tekaških prireditev bo treba še počakati. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želeno razdaljo boste lahko pretekli kjerkoli, tudi na trasi originalnega maratona, le da ne po sredini ceste, kot ste na dan maratona vajeni, ampak po pločniku in ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov ter brez navijaške podpore ob trasi.

Pomembno je le, da svoj čas na teku izmerite z aplikacijo za sledenje (Strava, Runkeeper ...) ali s tekaško uro ter ne pozabite na fotografijo rezultata in razdalje.

Na Virtualni Ljubljanski maraton se lahko prijavite prek mobilne aplikacije Virtualni Ljubljanski maraton, ki jo naložite v trgovini Google Play ali App Store.

Foto: zajem zaslona

Prijavnina (20 evrov) vključuje tekaško majico, spominsko medaljo, virtualno štartno številko in virtualno diplomo. Tisti, ki boste pohiteli s prijavo, boste darilni paket že v zadnjem tednu oktobra prejeli po pošti, drugi pa konec novembra.