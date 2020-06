BeePower - S kolesom po Sloveniji #Medexlife

Oglasno sporočilo

Bi raziskali Slovenijo na kolesu? Čaka vas aktivno poletje. Prevozite kolesarske trase po Sloveniji, ki vam jih priporočajo aktivni kolesarji in kolesarke. Skupina vrhunskih kolesarjev in kolesark, ki vsakodnevno trenira po slovenskih cestah in makadamskih poteh, vam je na pobudo podjetja Medex pripravila izbor raznolikih tras, primernih za vso družino.

Da boste ohranili močne noge, telesno pripravljenost in motivacijo za nabiranje kolesarskih kilometrov čez vse poletje, so v Medexu pripravili izbor raznolikih kolesarskih tras, na katerih trenirajo tudi slovenski vrhunski profesionalni ali rekreativni kolesarji in kolesarke. Izbrane trase uvrščajo v tri različne težavnosti (enostavne, daljše razgibane in dolge kondicijske ture).

Z deljenjem kilometrov in vtisov sodelujejo članice kolesarskega kluba Ale BTC Ljubljana in članice ekipe BTC City Ljubljana Scott.

Izbor tras se med poletjem dopolnjuje, kolesarke pa lahko na njihovih trasah v živo spremljate prek njihovih družbenih omrežij ali prek Medexovega ključnika #druzinskevezi.

Ste tudi sami odkrili odlično kolesarsko traso, ki jo večkrat ponovite ter priporočate svojim znancem in prijateljem? Delite jo z Medexom! V zameno za sodelovanje vam Medex podari paket izdelkov Beepower (proteinske ploščice, gel ali šumeče tablete BeePower po izbiri).

Kako sodelovati? 1. Sledite Medexu v aplikaciji Strava. 2. Odpeljite se po svoji najljubši poti in jo shranite pod naslovom Trasa #druzinskevezi. 3. Medexu posredujte traso prek aplikacije. 4. Počakajte na "kudos", ki pomeni, da je bila vaša trasa sprejeta v izbor.

Kaj vzeti s sabo na pot?

BeePower napitek - Da boste ohranjali ustrezno hidracijo med samo potjo, vzemite s sabo napitek z elektroliti. Šumeče tablete BeePower z okusom pomaranče vsebujejo različne minerale (K + Ca + Mg + Cl + Na) in so dodatno obogatene z matičnim mlečkom. Brez dodanih sladkorjev, z dodanim naravnim sladilom stevia.

