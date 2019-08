Velenjčani ostali brez vročega strelca, ki je odšel v Rusijo

Knapi so po uvodni šestini sezone 2019/20 ostali brez enega najboljših strelcev. Žiga Škoflek, ki je v prejšnji sezoni dosegel 12 zadetkov, se je preselil v Rusijo. 25-letni Vojničan - njegov sokrajan je slovenski reprezentant Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) - bo igral za Orenburg.

Pridružil se je Miškiću in Alvesu

Lani se je iz Velenja v Rusijo preselil Jaka Bijol. Foto: Reuters Ruski klub je po neuradnih podatkih za slovenskega legionarja plačal 150 tisoč evrov, Škoflek pa je v največji državi na svetu naletel na nekaj znanih obrazov. Slovenski reprezentant Denis Popović je resda poleti zapustil Orenburg in se preselil v Švico (Zürich), si bo pa zdaj še donedavni nogometaš Rudarja v Rusiji delil slačilnico in sodeloval z nekdanjima igralcema Olimpije. To sta Hrvat Danijel Miškić in Portugalec Ricardo Alves.

To ni prvi prestop nogometaša Rudarja v Rusijo v zadnjih sezonah. Leta 2018 se je v Moskvo podal obetavni Jaka Bijol, nato pa si z dobrimi predstavami pri moskovskem CSKA priigral celo vpoklic v člansko izbrano vrsto.

Vrata knapovske družine so mu vedno odprta

Jani Žilnik (desno) je v zadnjem dvoboju Rudarja moral priznati premoč Anteju Šimundži (Mura). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Škoflek s tem odpira novo poglavje v karieri. Začel ga je v celjskem Šampionu, v prvi ligi igral pri Aluminiju in Rudarju, v tujini pa se je že mudil na Poljskem, kjer se v vrstah drugoligaša Stal Mielec ni naigral. V prejšnji sezoni je pri knapih blestel zlasti v spomladanskem delu, ko je dosegel devet zadetkov in bil eden najbolj vročih strelcev tekmovanja.

Trener Rudarja Jani Žilnik, ki še čaka na prvo zmago v tej sezoni, je tako ostal brez pomembnega nosilca igre. Prvi slovenski prvoligaš, ki je v tej sezoni zamenjal trenerja (ostal ni le brez trenerja Almirja Sulejmanovića, ampak tudi športnega direktorja Marijana Pušnika), je trenutno na predzadnjem mestu.

"V klubu moramo delovati na način, da igralce, ki so zanimivi za večje klube ter klube v tujini, ustrezno pripravimo in jim omogočimo prestop. Posledično tudi igrajo mladi igralci, tako nabirajo izkušnje in se kalijo v najboljši konkurenci v državnem prvenstvu. Škoflek je eden izmed igralcev, ki se je v zadnjega pol leta na igrišču zares izkazal in posledično dobil ponovno priložnost zaigrati v tujini. Žigi se zahvaljujemo za nastope v dresu Rudarja ter dodano vrednost, ki jo je prinesel klubu. Vrata knapovske družine so mu tako vedno odprta, v nadaljnji karieri pa mu želimo vse dobro in veliko nogometnih uspehov," so knapi Vojničanu zaželeli veliko uspehov v Rusiji. Konec tedna bodo poskušali dočakati prvo zmago v tej sezoni. Na stadionu Ob jezeru bodo pričakali Tabor iz Sežane.