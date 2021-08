Kaj se dogaja z Olimpijo? Kakšen je domet zeleno-belih pod vodstvom Sava Miloševića? Če so nogometaši Domžal z zmago v Kidričevem dvignili razpoloženje v slačilnici, gre Ljubljančanom v zadnjih tednih marsikaj narobe. Ne le da jim je Bravo odvzel primat (trenutno) najboljšega kluba v prestolnici, ampak so zmaji prvič v tej sezoni resneje razočarali še svojega trenerja. Navijače so že večkrat. Bi se jim lahko odkupili na današnjem derbiju ljubljanske kotline? Odgovor bo na stadionu ob Kamniški Bistrici znan malce pred 19. uro, ko se bo razpletla prestavljena tekma uvodnega kroga 1. SNL.

Ko se nogometaši Olimpije odpravljajo na gostovanje v Domžale, se pogosto spogledujejo s statusom favorita. Če se z rumeno družino "mučijo" v Stožicah, je, vsaj tako veleva statistika, povsem drugačna zgodba v Domžalah. Tam večino točk poberejo Ljubljančani. Na 24 gostovanjih, odkar se je Olimpija leta 2009 v novi klubski preobleki vrnila med najboljše, so pri sosedih zmagali kar 15-krat. To so tekme, ki se praviloma ne končajo brez zmagovalca (do zdaj so bili le trije remiji), ampak med tekmecema vlada tako posebna motivacija, da se pogosto igra na vse ali nič. Želja za zmago je ogromna. Tako naj bi bilo tudi danes, saj v obeh taborih prevladuje misel, kako lepo bi bilo dobiti sosedski obračun, pridobiti na lestvici še nekaj mest, nato pa pozitivno energijo smelo izkoristiti še za konec tedna, po katerem sledi reprezentančna prekinitev.

Tako so se 12. maja v Domžalah veselili nogometaši Olimpije. Zmagali so v pokalu, a ko se je igralo prvenstvo, so na obeh gostovanjih v sezoni 2020/21 v Domžalah ostali praznih rok. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani so si po petkovi zmagi v Kidričevem, sploh prvi v prvenstvu v tej sezoni, lahko oddahnili. Krize, ki je v zadnjih letih po izpadu v Evropi večkrat povzročala težave rumeni družini, bi bilo lahko hitro konec. Morda je sploh ne bo, saj bi Domžalčani z zmago nad zmaji, nato pa še proti Muri, ki bo v Športnem parku gostovala v nedeljo, ujeli priključek z najboljšimi.

V Domžale prihaja nepredvidljiva Olimpija, ki je v tej sezoni nekajkrat nakazala, da bi lahko osrečevala privržence (denimo zmaga v večnem derbiju nad Mariborom), v zadnjih tednih pa bolj ali manj doživljala neuspehe. Posledično s tem raste nezadovoljstvo navijačev zeleno-belih zgolj nad predstavami igralcev in zmožnostmi trenerja, ampak tudi delovanjem in odločitvami vodstva kluba.

Klemenčič: Vse bo prišlo na svoje mesto

Tilen Klemenčič je odigral že sto tekem za NK Domžale. Foto: Vid Ponikvar Da bi bilo danes v Domžalah vendarle možno vse, previdno izpostavlja Tilen Klemenčič. "Tekma z Olimpijo je povsem nova zgodba," sporoča branilec Domžal, ki je na zadnji tekmi v Kidričevem vknjižil jubilejni stoti nastop za klub. "Zagotovo bomo oboji želeli vzeti tri točke, zato menim, da bo šlo za zelo zanimivo tekmo. Pričakujem izenačen dvoboj, kjer bo odločila uspešnost pred vrati tekmeca. S soigralci bomo zagotovo prišli v priložnosti za zadetek, si pa tudi proti Olimpiji želimo svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno," je Klemenčič, ki je dan po zmagi nad Aluminijem praznoval 26. rojstni dan, v pogovoru za klubsko stran izpostavil cilj.

"V ekipi je med poletjem prišlo do nekaterih sprememb, a kljub temu verjamem, da bomo uspeli najti pravo rešitev in bo vse prišlo na svoje mesto," verjame v uspešno nadaljevanje sezone. Domžalčani želijo do reprezentančnega premora osvojiti šest točk, premagati Olimpijo, nato pa še Muro, kar bi izbrance Dejana Djuranovića, ki igrajo veliko bolje s kapetanom Senijadom Ibričićem na igrišču, napolnilo s samozavestjo.

Občutljivo obdobje za zmaje

Zmaji so v ljubljanskem derbiju v Šiški v nedeljo ostali praznih rok. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmaji so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat, kar štirikrat pa potegnili krajšo. V Sežani so premagali Tabor, to pa je tudi vse. Navijačem so parali živcev z nemočjo v predstavah, na katerih niso usmerili niti enega strela v okvir vrat. To se je dogajalo proti portugalski Santa Clari (0:2 in 0:1), po katerih je trener Savo Milošević opozarjal, da je pač takšna pač realna razlika v kakovosti in da trenutna Olimpija za kaj več v tem trenutku niti ni sposobna. Ker pa je po sladki zmagi nad Mariborom (3:1) pojasnjeval, da ekipa iz tedna v teden napreduje in da bo vedno bolje, je veliko težje razumeti zadnje skromne rezultate, s katerimi je pokvaril dober vtis po zmagah nad vijolicami in češnjicami iz Sežane.

Olimpija je padla v rezultatsko krizo in si z dvema zaporednima porazoma – doma s Koprom in v gosteh z Bravom, ravno proti obema največjima presenečenjema sezone, ki v tej sezoni ostajata neporažena – pokvarila uvrstitev. Ne le tega. Skromne igre so pripeljali do številnih vprašanj, izbruhov nezadovoljstva navijačev, pa tudi nogometašev samih, o čemer je po boleči zaušnici v Spodnji Šiški pred televizijskimi kamerami odkrito spregovoril Antonio Delamea Mlinar in priznal, kako ga je sram.

Bodo nogometaši Olimpije danes prekinili negativni niz v 1. SNL? Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato prihaja današnji dvoboj v Domžalah v zelo občutljivem obdobju, saj bi nov neuspeh poglobil krizne trenutke v ekipi, zmaga nad "evropskim sopotnikom" pa bi vsaj malce zacelila rane in nakazala, da je Olimpija vendarle zmožna napadati najvišja mesta. V Domžalah ji gre praviloma dobro, tam je zelo pogosto zmagovala. A pozor, le do prejšnje sezone. V sezoni 2020/21 so Domžalčani dobili obe domači tekmi v prvenstvu (Olimpija je vrnila udarec v polfinalu pokala), kar dokazuje, da je strateg Djuranović našel recept za premagovanje zmajev.

Dvoboj se začne ob 17. uri, glavni sodnik bo Matej Jug.

1. SNL, 1. krog (zaostala tekma) Sreda, 25. avgust:

17.00 Domžale - Olimpija