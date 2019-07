Triglav po novem tudi s Špancem, Mura z mladim reprezentantom BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrepitev za Triglav in Muro

Kot so sporočili iz kluba, se 21-letni Katalonec najbolje znajde na krilu ali v napadu. Aliaga je sicer igral na vseh pripravljalnih tekmah Triglava.

Okrepili pa so se tudi pri Muri, triletno pogodbo je podpisal 19-letni vezist Marko Brkić. Kot so sporočili iz kluba, je Brkić srednji vezist, ki se je k Muri preselil seli iz bosanskega prvoligaša Zvijezda 09.

V bosanski ligi je vknjižil 21 članskih nastopov, v mlajših selekcijah pa je nastopal za Crveno Zvezdo.

Nadarjeni levičar je sicer že član reprezentančne selekcije Bosne in Hercegovine do 21 let.

Preberite še: