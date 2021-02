Tretja zmaga Gorice, prvi gol njenega dragulja

Zadnjeuvrščena Gorica je spomladanski del začela obetavno. Po remiju z Bravom v Ljubljani je tokrat gostila ambiciozni Koper in ga premagala za svojo šele tretjo zmago sezone. Koprčani, ki so jeseni slavili v Novi Gorici, pa so v tem delu sezone še drugič izgubili, med tednom so doma klonili pred Olimpijo.

Novogoričani so povedli v 15. minuti, ko je po podaji Matije Široka z desne strani v osrčju kazenskega prostora spretno zadel Etien Velikonja. V prvih 45 minutah sicer ni bilo posebej veliko priložnosti, eno redkih je v 43. minuti pri gostih zapravil Maks Barišić, ko je streljal z desne iz bližine, Darko Marjanović pa je žogo odbil v prečko in preprečil zadetek.

Gorico je v prvem polčasu v vodstvo popeljal izkušeni Etien Velikonja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

So pa v 49. minuti drugega dosegli Novogoričani. Til Mavretič je prodrl po desni strani, podal v sredino, kjer je Velikonja, ki je moral malce pozneje iz igre zaradi poškodbe, prepustil žogo Tjašu Begiću, ta pa je s strelom po tleh matiral Ivana Vargića. Sedemnajstletni mladenič v novogoriški vrsti je le malce zatem iz bližine zadel še vratnico.

V 59. minuti je Goran Cvijanović poskusil s prostega strela, a Vargić ni imel veliko težav, v 61. pa je Begić z glavo žogo poslal čez gol. Claudio Spinelli je v 67. minuti slabo streljal z roba kazenskega prostora in tako zapravil enega dotlej redkih koprskih poskusov.

So pa gosti z obale v 72. minuti le zmanjšali zaostanek, ko je Ivica Guberac izvedel prosti strel na desni strani, podal v kazenski prostor, z glavo pa je zadel Spinelli. V zadnjem delu tekme je Koper pričakovano pritisnil, a poti skozi strnjeno obrambno postavitev domačih ni več našel.

Gorica bo v 22. krogu prihodnjo soboto gostovala v Murski Soboti, Koper pa v Ljubljani pri Bravu.

Potek tekme v živo:

KONEC! Gorica je prišla šele do tretje prvenstvene zmage v tej sezoni, a še do druge, tretje in četrte točke na drugi tekmi, ki jo je odigrala v drugem delu sezone. Očitno je Aleksandar Jović, njen nov trener, prinesel svež veter in poskrbel za lepše dni novogoriškega nogometa. Precej slabše volje so pri Kopru, ki je doživel še drugi zaporedni prvenstveni poraz.



85. minuta: po desni strani je prodiral Alen Hodžić, v sredini je na žogo čakal mladi napadalec Gorice Žan Vipotnik, a podaje ni dočakal. Ostaja pri izidu 2:1.

VIDEO: gol Claudia Spinellija:





GOOOL!!! V 72. minuti je po prostem strelu kapetana Kopra Ivice Guberca pred golom Gorice z glavo zadel Argentinec Claudio Spinelli, ki je na igrišče prišel pet minut pred tem.

62. minuta: menjava v domačih vrstah. Poškodovanega strelca Etiena Velikonjo je zamenjal mladi up Maribora, ki je posojen v Novo Gorico, Žan Vipotnik.



VIDEO: vratnica Tjaša Begića:





50. minuta: ni manjkalo veliko in Tjaš Begić bi zadel še drugič. Po podaji Gorana Cvijanovića je prišel do strela v kazenskem prostoru Kopra in zatresel vratnico.



VIDEO: gol Tjaša Begića:





GOOOL!!! Gorica je povišala vodstvo po sijajni akciji v 49. minuti. Po prodoru po desni strani je Til Mavretič podal v sredino, kjer je žogo domiselno prepustil Etien Velikonja, do nje pa je neoviran na drugi strani prišel mladi Tjaš Begić in povišal vodstvo. To je prvenec 17-letnega novogoriškega dragulja v prvi slovenski ligi.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! S sredine igrišča so krenili nogometaši Gorice. Jim bo uspelo zadržati vodstvo in priti do šele tretje prvenstvene zmage v tej sezoni?



Konec prvega polčasa v Novi Gorici. Na primorskem derbiju so na počitek bolj zadovoljni krenili gostitelji, ki bi ji zmaga prišla še kako prav v boju za obstanek. V strelih na gol sicer vodi Koper (4:3, od tega 3:1 v okvir vrat), a so vrtnice po zaslugi mojstrskega gola Etiena Velikonje v vodstvu.



VIDEO: priložnost Maksa Barišića:



43. minuta: najlepša priložnost za Koper v prvem polčasu, po kateri se je zatresel okvir vrat vrtnic. Maks Barišič se je odločil za strel z desne strani, vratar Gorice Darko Marjanović je imel kar nekaj dela, žoga pa je nato oplazila tudi vratnico. Ostaja 1:0 za Gorico.

38. minuta: Koper je zapretil prek Mateja Palčiča, strelca z zadnje tekme proti Olimpiji (1:2). Nekdanji slovenski reprezentant je udaril z roba kazenskega prostora, a je njegov diagonalni strel zgrešil cilj. Ostaja pri tesnem vodstvu Gorice.

Gooooool! 1:0! 15. minuta. Gostitelji so povedli iz prve resnejše priložnosti. V polno je zadel izkušeni napadalec Etien Velikonja. To je bil njegov tretji zadetek v tej sezoni. Z desne strani mu je poslal predložek Matija Širok, nato pa je nekdanji reprezentant z mojstrskim strelom premagal Ivana Vargića in osrečil navijače, ki spremljajo dvoboj pred stadionom.

Začetek dvoboja v sončni, a tudi zelo vetrovni Novi Gorici, kjer se pred praznimi tribunami Športnega parka merita velika tekmeca Gorica in Koper. To je že njun 81. spopad v prvi slovenski nogometni ligi. Glavni sodnik je Dejan Balažič.

Domači strateg Aleksandar Jović je določil naslednjo začetno enajsterico:

Začetna enajsterica Gorice za tretji Primorski derbi letošnje sezone! 🔵⚪



Edina sprememba na klopi za rezervne igralce: Oyewusi namesto Črnica.#NašeMestoNašPonos #NaPrimorskemSamoGorica#GoričaniSmoMi pic.twitter.com/yBgXhhSDEe — ND Gorica (@NDGorica) February 13, 2021

Gostujoči trener Miran Srebrnič pošilja v ogenj naslednjo postavo:

Današnji nogometni spored se bo začel ob 15. uri v Novi Gorici. Čas je za vedno vroči primorski obračun, na katerem bodo zadnjeuvrščene vrtnice iskale pot do tako želene zmage, ki bi jim dala vetra v boju za obstanek. Velike motivacije pa ne manjka tudi v taboru Koprčanov, ki so jeseni že zavili mesto vrtnic v črno in zmagali s 4:2. Primorski derbiji vedno izžarevajo posebno energijo.