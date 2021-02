Prvaki okarali Aluminij, ta je pripeljal okrepitev iz Domžal

Aluminij, ki je s pozno odpovedjo četrtkove tekme Prve lige Telekom Slovenije spravil v slabo voljo Celjane in prejel kritiko iz vrst slovenskih prvakov, je v Kidričevo pripeljal novo zimsko okrepitev. Do konca sezone bo v dresu štajerskega kluba kot posojen nogometaš Domžal igral Hrvat Tonći Mujan.

Kidričani so med zimskim prestopnim rokom, ki se bo v Sloveniji končal 15. februarja, pripeljali petega zimskega novinca. Za Aluminij bo igral tudi 25-letni krilni napadalec Tonći Mujan, ki prihaja v Kidričevo kot posojen nogometaš Domžal.

''Ekipa je dobra. Menim, da je bistveno boljša od tega kar kaže lestvica. Govoril sem s trenerjem in športnim direktorjem in prišel do ugotovitve, da je prihod v Aluminij za mene in mojo kariero trenutno najboljša izbira. Upam, da se čim prej vrnem na pot, na kateri sem v slovenskem nogometu že bil, da s svojimi potezami, asistencami, zadetki pomagati Aluminiju v boju za obstanek,'' želi v dresu Aluminija ujeti tekmovalno formo, s katero se v jesenskem delu pri Domžalah ni mogel pohvaliti.

Dalmatinec Tonći Mujan je v prvi slovenski ligi zbral že več kot 100 nastopov. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Prvi ligi Telekom Slovenije je zbral že 104 nastope (za Domžale in Krško), prispeval pa 12 zadetkov in 19 asistenc. Kariero je začel pri splitskem Hajduk, se v tujini dokazoval v drugi ekipi španskega Deportiva iz La Corune, lani pa je za kratek čas prestopil v turški Ümraniyepor.

Nezadovoljstvo Celjanov

Aluminij bi moral v četrtek v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije gostiti Celje, a se je tekma zaradi zasneženega igrišča prestavila na sredo, 17. februarja. Celjani so potožili, da so za prestavitev izvedeli prepozno in bili razočarani nad (ne)organizacijo Aluminija.

🟡🔵Grofje smo za prestavitev tekme z Aluminijem in novi termin izvedeli tik pred zborom. Zelo presenečeni nad (ne)organizacijo gostitelja. Kako mora delovati profesionalni klub, je nedaleč stran od Kidričevega dokazala Mura.❄️🧹⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/77zKkTinj8 — NK Celje (@NKCelje) February 11, 2021

Kidričani bodo prvo prvenstveno tekmo v letu 2021 tako odigrali v nedeljo, ko jih čaka gostovanje v Sežani pri Taboru.