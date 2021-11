Tekma v Kopru dobila še epilog s kaznimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radomljani so dobili največ kazni.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 17. krogu Prve lige Telemach največ kazni napisal Radomljam, ki bodo zaradi kartonov ob 360 evrov, ob tem pa bodo eno tekmo pogrešali Marka Žulja zaradi izključitve ter štiri oziroma dve tekmi člana strokovnega štaba Iva Čančarja in Domna Zupana.

Radomljani, ki so brez Čančarja in Zupana ostali zaradi žaljenja sodnika oziroma žaljivega protestiranja zoper sodniške odločitve, so na tekmi v Kopru izgubili z 2:3.

Na tej je prišlo tudi do zapleta pri izključitvi domačega igralca, sodniki so namreč napačno izključili Žana Žužka, ki ga zaradi "napačne identifikacije" ne bodo kaznovali. Kazen ene tekme prepovedi je dobil Karlo Bručić, ki bi po igranju z roko na golovi črti moral dobiti rdeči karton.

Zaradi kartonov na tekmi proti Bravu bo ob 360 evrov sežanski Tabor.

