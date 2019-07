Srbski najstnik okrepil Velenjčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši velenjskega Rudarja so dva dneva pred začetkom nove prvenstvene sezone dobili tretjo okrepitev. Iz Avstrije je v Velenje prišel srbski 19-letni krilni napadalec Nemanja Tomašević.

Po izkušenem branilcu Elvedinu Džiniću in mladem vezistu Luki Lovrenjaku je trener Rudarja Almir Sulejmanović pozdravil še tretjo okrepitev. Nemanja Tomašević je z Rudarjem podpisal triletno pogodbo, v Velenje pa prihaja iz druge ekipe avstrijskega Rapida z Dunaja, za katerega je v prejšnji sezoni nastopal v tamkajšnji tretji ligi. V 21 nastopih je zmogel dva zadetka in dve asistenci. Pred tem je bil ta krilni napadalec, ki se najbolje znajde na levi strani, član srbskih Crvene zvezde, Lokomotive in Rada, za katere pa v članski konkurenci ni igral.

"Podpisal sem za dober klub. Ekipa je odlična in komaj čakam, da zaigramo v novi sezoni. Pri Rudarju pričakujem zares pozitivno izkušnjo," je po podpisu pogodbe povedal Tomašević.

Rudar, ki je prejšnjo sezono Prve lige Telekom Slovenije končal na sedmem mestu, novo prvenstveno sezono odpira v nedeljo v Domžalah.