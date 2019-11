Spoštujejo Maribor, a v Ljudski vrt ne gredo z belo zastavo #video

Na treningu Domžal. Oblačno, deževno in zelo spremenljivo vreme. Precej podobne so tudi predstave varovancev Andreja Razdrha, ki so na zadnjih treh gostovanjih morali priznati premoč Muri, izgubili pa so tudi v Celju in v Kidričevem. Glavna razloga: slaba obramba in veliko število napak.

"Nekatere zadeve so povezane tudi z individualno odgovornostjo in s prepoznavanjem položaja na terenu. Do konca jesenskega dela sezone imamo še štiri tekme, potem pa bo treba malce resetirati ekipo," pravi trener Domžal Andrej Razdrh.

"Trenutno se ukvarjamo s tem, da odpravimo napake in zmanjšamo število prejetih zadetkov," je pojasnil Tilen Klemenčič. Domžalčani so na 16 tekmah prejeli kar 32 golov. Več od njih jih imajo v svoji mreži le zadnji trije uvrščeni klubi. Zdaj Domžalčane čakajo Mariborčani, ki sicer s 40 goli štejejo za najbolj napadalno ekipo prvenstva, vendar so vijoličasti na zadnjih štirih tekmah zabili vsega tri gole. "V takih položajih so bili mnogokrat in jih rešujejo na rutiniran način. Dobivajo tekme z rezultatom 1:0 in ni sporno, da znajo v nekem trenutku tekme stvari narediti bolj tekoče," je prepričan Razdrh.

Domžalčani verjamejo v uspeh v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je vseeno Maribor"

"Ne glede na to, koliko golov je dal Maribor na zadnjih tekmah, je to vseeno Maribor," s spoštovanjem o tekmecih govori Klemenčič. Trener Razdrh je letos na klopi Tabora že okusil poraz v Ljudskem vrtu. Zdaj je Vrhničan pred novo preizkušnjo, a Maribora tudi kot trener Olimpije na skupno petih prvenstvenih tekmah še ni premagal. "Nič ne gre na silo," pravi Razdrh.

So pa bili Domžalčani na zadnjih štirih gostovanjih v Ljudskem vrtu trd nasprotnik. Nazadnje so izgubili z 1:2, pred tem pa dosegli dva remija in zmago. Na novo pri rumeni družini zdaj čakajo že skoraj 20 mesecev. "Mi gremo sproščeno na to tekmo, verjamemo vase in v pozitiven rezultat," pravi Klemenčič.

