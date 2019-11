Hadžić ni zameril Mandariću, kmalu bo obiskal frizerja #video

Trener Olimpije Safet Hadžić danes praznuje. Dopolnil je 51 let, a to ni edini razlog za praznovanje. V nedeljo ga namreč po odsluženi kazni končno čaka dvoboj, na katerem bo lahko vodil moštvo s klopi. Pred petkovim treningom na Kodeljevem je spregovoril o marsičem. Tako o Olimpiji, nedeljskem tekmecu Taboru, sojenju, večnem derbiju kot tudi šaljivi pripombi predsednika Milana Mandarića o njegovi pričeski.

Pred petkovim treningom na Kodeljevem, na katerem so nogometaši vodilnega prvoligaša pilili formo za nedeljski spopad s Taborom, se je z novinarji družil trener Safet Hadžić. Na obrazu ni skrival nasmeha. To je njegov poseben dan. Danes praznuje 51. rojstni dan, igralcem pa je že namignil, kaj si želi za darilo.

"Zaželel sem si zmago nad Taborom. Upam, da mi bodo igralci uresničili željo," si želi, da bi zmaji v nedeljo v Stožicah premagali goste s Krasa in s tem poskrbeli, da bi bili vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije tudi po 17. krogu.

Vedno zmaga tisti, ki doseže več zadetkov

Olimpija v jesenskem delu treninge večinoma opravlja na Kodeljevem. Foto: Ana Kovač Nekdanji branilec, zaljubljen v zeleno-belo barvo, bo imel opravka s Sežančani, ki so v jesenskem delu na svojem stadionu namučili Olimpijo. Ljubljančani so se morali zelo potruditi, da so osvojili vse tri točke (1:2).

"Tabor ima svoje značilnosti. Ima nekaj dobrih igralcev. Je starejša, izkušena ekipa. Če proti njej ne greš maksimalno v tekmo, naletiš na težavo," se Hadžić zaveda, da bi mu lahko v nedeljo izbranci Almirja Sulejmanovića pokvarili načrte, če nogometaši Olimpije v tekmo ne bodo vstopili tako, kot znajo.

Če se bo ponovil drugi polčas zadnjega gostovanja v Murski Soboti, kjer je Olimpija ostala praznih rok (1:3) in s tem dovolila Mariboru, Aluminiju in tudi Muri, da se ji približajo na dve točki zaostanka, bi se lahko zmajem načrt ponesrečil tudi v nedeljo.

"Igrati moramo tako, kot znamo. Kot takrat, ko smo v dobri formi. Preprosto jih moramo napasti, igrati svojo igro in zabiti čim več zadetkov. Ni posebne filozofije. Vedno zmaga tisti, ki doseže več zadetkov," ne bi imel današnji slavljenec nič proti, če bi se mreža Olimpije nekajkrat zatresla, a bi na koncu tri točke vseeno ostale doma. "Vendarle se igra za gledalce," bi rad občinstvu v Ljubljani ponudil spektakel.

Mora biti malce humorja

Po odsluženi kazni, na treh tekmah je spremljal igro Olimpije s tribun, bo lahko spet sedel na trenerskem stolčku. Foto: Sportida V živo ga bo spremljal tudi predsednik Milan Mandarić, ki je v četrtek napovedal, da bi lahko čez nekaj mesecev klubske posle predal nasledniku. S tistim, kar spremlja na igrišču, je zadovoljen. Podobno velja za pogled na lestvico, kjer je Olimpija na prvem mestu. V šali je le pripomnil, da je edine kritike, kar zadeva ekipo zeleno-belih, deležna pričeska trenerja Hadžića.

"Tudi klub je videti malce divji, zato je vse v redu," se je nasmehnil Hadžić, ki s predsednikom tesno sodeluje že več let in ga dobro pozna. "Razumem ga in vem, da mora biti malce humorja. Teh besed zato ne jemljem resno, je pa to pozitivna stvar," je vesel, če se o Olimpiji govori v bolj sproščenem tonu. Tako je tudi ozračje v slačilnici, ki po besedah trenerja diha kot eno in komaj čaka na nov prvoligaški izziv.

Hadžićevi lasje so vedno bolj sivi. Pred začetkom sezone se je pošalil in dejal, da bo zaradi igralcev vedno bolj siv. "Zadnji čas imam hitro sivo glavo. Verjetno bom moral iti decembra, ko se konča jesenski del, do frizerja," je namignil, da se bo po koncu prvega dela prvenstva, ko želi z Olimpijo prezimiti na prvem mestu, odpravil k frizerju in znebil sivine v svojih laseh.

V nadaljevanju druženja s predstavniki sedme sile je Hadžić spregovoril še o ...

... tem, da je odslužil kazen in se tako vrača na klop:

"To ni olajšanje. Olajšanje je morda le zaradi tega, ker sem bližje ekipi. Drugače pa mora prava ekipa, kot je Olimpija, če hoče biti superiorna, končati tekmo v svojo korist tudi brez trenerja. Olimpija je nepredvidljiva ekipa, odvisna od dneva."

... tem, ali bo zdaj bolj pazil na besede, izrečene sodniku:

"Vsekakor moram bolj paziti. Definitivno. To kazen tudi spoštujem. Je pa tudi res … Nočem veliko komentirati, ampak v zadnjih časih smo prejeli štiri rdeče kartone, bilo je tudi veliko napak … Ne mislim, da imajo sodniki nekaj proti nam, a preprosto morajo v sodniški organizaciji malce pogledati, kako in kaj."

... besedah predsednika Mandarića, da se Bagnack v mislih že vidi v tujini:

"Macky je tak, kakršen je. Včasih odigra vrhunsko, potem pa naredi napako, ki je lahko težavna za nas. Je pa vseeno kar konstanten in kakovosten. Mislim, da ne razmišlja o tem, ima pa obdobja, ko se mu zgodi spodrsljaj. Če pogledamo v celoti, pa je za naš klub naredil ogromno.''

... zdravstvenih težavah v ekipi:

"Proti Taboru ne bo mogel igrati Bojan Knežević. Poškodovan je. Že med polčasom tekme v Murski Soboti me je prosil, da ga zamenjam. Ni mogel izvajati niti kotov. Ker sta zbolela dva igralca pred tekmo, Valenčič in Putinčanin, pa nisem imel na voljo veliko igralcev za dopolnitev tega igralnega položaja. Vitja in Marko sta zdrava, o njunem nastopu v nedeljo se bomo odločili glede na kvoto tujcev. Za zdaj ne trenira Luka Menalo."

... o Luki Menalu, ki je vpoklican v reprezentanco BiH:

Luka Menalo zaradi bolečin v gležnju še ne trenira. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Luka je velik talent. Ima direktno linijo, kar je zelo dobro. Žogo sprejema v teku. Ni eden tistih krilnih napadalcev, ki gredo z mesta v preigravanje, ampak v teku. To je velika stvar. Je zelo nevaren za gol. Če bo pameten, bo lahko postal velik igralec. Ni nujno, da se vrne k Dinamu, lahko se razvija tudi pri nas in gre potem v tujino. V taktičnem smislu mora narediti še veliko stvari. Je precej inteligenten igralec in želi si uspeti. Zasluži si vpoklic v reprezentanco. Za zdaj zaradi poškodbe gležnja v Murski Soboti še ne trenira. Bomo videli, ali bo med 18 igralci. Več v tem trenutku ne bi mogel povedati."

... prestavljenem derbiju v Mariboru, ki bo odigran šele 23. februarja:

"Pri derbiju se nikoli ne ve. Odloča dnevna forma. Proti Mariboru smo imeli nazadnje, kot ste videli, slabih uvodnih 20 minut, na koncu pa je sledila tista napaka (napaka Nejca Vidmarja, ki jo je izkoristil Rok Kronaveter in zabil za 3:2, op. p.). Pride do slabega dneva, individualno ali moštveno. Je pa to derbi kot derbi. Meni je nepomembno, kdaj se igra."

... tem, da bo jesenskega dela konec že 5. decembra:

"Glede na poletja bi raje videl, da se igra čim več pozimi. Ekipe, ki igrajo v Evropi, imajo večinoma potem le teden dni premora, kar jim ne ustreza. Igralci bi si želeli, da bi imeli poleti malce več premora, vsaj 14 dni ali en mesec. Zato bi bilo bolje, da se igra pozimi, dokler se pač lahko, a to je stvar odločitve Nogometne zveze Slovenije."

... tem, ali bo proti Taboru branil Nejc Vidmar:

"Vsi delamo napake. Nejc je vratar, ki je imel različna obdobja. Vsi padejo v neke krize. Zaveda se, da ni v kakšni posebni formi. Se pa pogovarjamo o reprezentančnem vratarju. Upam, da bo čim prej prebrodil krizo, ni pa bil ključni razlog za to, da smo izgubili tekmo proti Muri."

... nemoči Olimpije v drugem polčasa dvoboja v Fazaneriji

Olimpija je v Fazaneriji doživela tretji poraz v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Težko mi je bilo po porazu proti Muri, ker so šli gostitelji v drugem polčasu na moč, mi pa smo popustili in padli. Nismo bili agresivni. Po prvem polčasu, ko smo imeli neko dominacijo, je bilo škoda, da nismo izkoristili priložnosti. Mogoče bi bila lahko tudi kakšna 11-metrovka v našo korist, a o tem ne bi rad govoril, potem bi se tekma drugače razvila. Igralcem sem govoril, da moraš imeti, če hočeš dobiti tekmo v Murski Soboti, večje srce od igralcev Mure in biti bolj borben. Tega pa mi nismo naredili."