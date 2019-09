Smola Branka Ilića, ki je morda že odigral zadnjo tekmo v letu 2019

Domžalski nogometni klub je v soboto na gostovanju pri Muri ostal brez točk (0:3), a tudi brez Branka Ilića. Izkušeni branilec je moral zaradi poškodbe rame zapustiti igro v 57. minuti. Takrat so rumeni v Fazaneriji zaostajali z 0:1, na koncu pa izgubili z 0:3 in se vrnili k trendu slabših rezultatov v domačem tekmovanju. To je bil drugi zaporedni izbrancev Andreja Razdrha, doživeli so ga proti tekmecu, s katerim se bodo kmalu udarili v četrtfinalu pokala Slovenije. Ilić takrat ne bo mogel pomagati soigralcem.

Branko Ilić je včeraj utrpel poškodbo rame, ki jo bo najverjetneje moral operirati. Odsoten bo najmanj dva meseca. Več kmalu.



Domžalski klub je sporočil, da bo zaradi poškodbe rame moral najverjetneje pod nož. Odsoten bo najmanj dva meseca. Če se bo napoved izkazala za resnično, se bo še letos stežka vrnil na zelenice. Jesenski del Prve lige Telekom Slovenije, v katerem Domžalam ne gre najboljše, se bo končal sredi decembra.

Domžale se bodo prihodnji konec tedna v domačem Športnem parku pomerile s Taborom iz Sežane, ki ga je v začetnem delu sezone vodil prav zdajšnji strateg rumenih Razdrh.