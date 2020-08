Sinovi burje so nazaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če morajo prvoligaši na začetek sezone počakati še teden dni, pa se je po začrtanem urniku že med tednom začelo prvenstvo v drugi slovenski nogometni ligi. Med 16 klubi v drugem kakovostnem razredu slovenskega nogometa je kar enajst takih, ki so že okusili slast igranja v prvi ligi. Med te lahko štejemo tudi klub iz Ajdovščine, ki je sicer pred devetimi leti nastal na pogorišču starega Primorja, ki je med elito igral 18 sezon.

Sinovi Burje so nazaj na nogometnem zemljevidu. Sicer ne še v prvi ligi, po sedmih sezonah v tretjeligaški konkurenci je Primorje letos napredovalo v drugo ligo. Drugoligaško tekmovanje so začeli z zmago (2:0) nad Dravo, v Lendavi pa so z enakim rezultatom morali priznati premoč Nafti. "Slišimo, da se mesto prebuja, zato smo nad odzivom ljudi okoli našega kluba zelo zadovoljni," pove trener Primorja Andrej Komac.

Primorje je bilo dolga leta stabilen prvoligaš, ki je imelo za sabo močno domače gradbeno podjetje. Ajdovci so trikrat igrali v finalu pokala, štirikrat v Evropi, leta 1996 so bili celo jesenski prvaki. Na tekmah te ekipe se je svoj čas zbralo tudi po tri tisoč gledalcev, zdaj pa upajo, da bodo v prihodnosti ekipo videli tudi v prvi ligi.

Trener Primorja je Andrej Komac, ki je za slovensko reprezentanco zbral kar 42 nastopov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poleg trenerja, ki je svoj čas branil barve Gorice, Primorja in Olimpije ter zbral 42 nastopov za slovensko reprezentanco, v rdeče-črnem dresu najdemo še eno znano ime. Kapetan Amel Džuzdanović je pred petimi leti zablestel v dresu Gorice, nato ga je zaustavila huda poškodba. "Naš cilj se je stabilizirati v drugi ligi, mogoče tudi ciljati na prvo, a počasi. Najprej moram obstati, potem pa bomo razmišljali naprej," pove kapetan.

Vsaj za zdaj Ajdovci ne pogledujejo proti prvi ligi. Zato o kašnih odmevnih okrepitvah ne razmišljajo. "Dali bomo priložnost domačim igralcem in igralcem širše okolice. Če postanemo stabilen drugoligaš, bo za zdaj to več kot dovolj," je razložil predsednik Primorja Erik Bovcon.

Vzdušje na drugoligaškem krstu je kljub vsem korona omejitvam dokazalo, da Ajdovščina ostaja nogometno mesto.

