Atraktivna Mura k najslabšemu brez evforije

Knapi so po evropskem izpadu, ko jih je brez večjih težav izločila romunska Steaua (FCSB), vse sile usmerili v domača tekmovanja. Danes se lahko znebijo zadnjega mesta, ki jim ni v čast, a je treba priznati, da jim je žreb na začetku sezone namenil zahtevne tekmece.

Črnčič se vrača po zlomu ličnice

Leon Črnčič pričakuje prvo zmago Rudarja v tej sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Najprej so doživeli visok poraz proti Mariboru (0:5), nato ostali praznih rok še v Domžalah (1:3), v prejšnjem krogu pa so na domačem štadionu Ob jezeru stežka osvojili uvodno točko.

Remizirali so proti Krškemu (1:1), kar pa ni zadoščalo, da bi se dvignil z zadnjega mesta. "Prihaja Mura, ki je po vrnitvi v prvo ligo pokazala dobro igro. Imajo veliko dobrih posameznikov in so zelo borbena ekipa. Na treningih delamo trdo in verjamemo, da bomo popravili vtis z zadnjih tekem. Želimo si prve zmage v sezoni. Z borbenostjo in pravim pristopom nam bo uspelo," je prepričan nekdanji mladi slovenski reprezentant Leon Črnčič, ki se vrača po poškodbi ličnice in bi lahko danes kandidiral za nastop.

Kouter prvič po atraktivnem zadetku, ki je preplavil svet

Nino Kouter je v prejšnjem krogu poskrbel za najlepši zadetek. Foto: Mario Horvat/Sportida V Šaleško dolino tako danes prihaja Mura, ki se je v tej sezoni podobno kot Rudar pomerila z Mariborom in Domžalami, a v nasprotju s knapi ostala neporažena.

Še več, proti Mariboru je v Ljudskem vrtu ohranila nedotaknjeno mrežo (0:0), s čimer se v tej sezoni ne more pohvaliti nihče izmed slovenskih tekmecev. Prejšnjo nedeljo je nato v redko videnem spektaklu ponižala Domžalčane, svetu pa podarila spletno senzacijo, atraktiven zadetek, s katerim je Nino Kouter premagal Dejana Milića in doživel svojih pet minut slave. Kako se bo 24-letni Prekmurec, ki je kariero začel v Tišini, odrezal v Velenju?

Mura je poleg Maribora edini prvoligaški klub, ki v tej sezoni še ni izgubil. Med tednom je v kombinirani postavi osvojila pokal MNZ Murska Sobota. Na Goričkem je premagala Grad s 4:0. Z dvema zadetkoma je izstopal Sebastjan Šlak, ki na zadnji prvenstveni tekmi ni sedel niti na klopi za rezervne igralce, med strelce sta se vpisala še Žan Karničnik in Amadej Maroša. Karničnik je proti Domžalam prispeval dve podaji, tudi tisto za nepozabno rabono Kouterja.

Trener Ante Šimundža, ki se trudi, da njegovi nogometaši ne bi padli v evforijo, je po izjemni zmagi nad Domžalami priznal, da Mura po napredovanju med najboljše vsako tekmo v 1. SNL doživlja kot derbi. Danes ga čaka novi, tokrat bo želel prekrižati načrte dolgoletnemu znancu Marijanu Pušniku. Noben tabor nima težav s kaznovanimi igralci.