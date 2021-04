Rožmanove težave na začetku mariborske zgodbe

Dva tedna sta minila, odkar je bil imenovan za novega trenerja NK Maribor, a priložnosti za osvajanje točk, s katerimi bi vijoličaste popeljal proti vrhu slovenskega prvenstva, še nekaj časa ne bo dobil. To, da je imel zaradi daljšega reprezentančnega premora na voljo kar nekaj časa za spoznavanje z ekipo, je bilo dobrodošlo. To, da je zaradi nastalih razmer še za vsaj nekaj časa ostal brez tekem, niti ne. Kot tudi ne posledice, ki jih nogometaši še čutijo po izbruhu okužb z novim koronavirusom v obdobju zimskih priprav.

"Vmes smo v zelo pomembnem trenutku imeli možnost za umik, saj je bil Ljudski vrt zaseden zaradi evropskega prvenstva do 21 let. V Čatežu smo našli svoj mir in izkoristili možnost za začetek medsebojnega spoznavanja. Fantje se zavedajo položaja, ko bo spet čas za nogomet, pred nami bo devet finalnih tekem. Temu primeren je bil odziv. Najprej smo vzpostavili zadeve zunaj igrišča, z določitvijo pravil vedenja, kriterijev profesionalizma, delovanja v skupini. Skupna zgodba je dobro stekla, naslednji cilj je zastaviti, kako delovati na igrišču," je z opravljenim na pripravah v Čatežu zadovoljen Simon Rožman.

Opravili načrtovano, a vsega ni mogoče doseči čez noč

"Analiza zdravstvene službe je potrdila, da so bili prisotni primanjkljaji zaradi znanih dogodkov iz prejšnjega pripravljalnega obdobja. Igralci se tega zavedajo, zato smo se lotili procesa dela za dvig pripravljenosti, pri katerem je potrebna tudi ustrezna mera previdnosti. Gre za spremembo trenažnega procesa, zato je bilo nekaj prilagajanja. Opravljeno je bilo vse, kar smo načrtovali. Seveda pa vsega ni mogoče doseči čez noč. Žal so se pojavile težave s poškodbami pri Denisu Klinarju in Gregorju Bajdetu, tako da povsem brez zapletov ni šlo. Je pa ekipa potrdila kakovost, željo po delu in dokazovanju. Ustvarili smo pozitivno, delovno ozračje. Cilji kluba so jasni, znani. Verjamem, da jih s skupnimi močmi lahko uresničimo," kljub težavam optimističen ostaja novi trener Maribora, ki bi moral jutri debitirati na mariborski klopi na gostovanju v Kidričevem, kar pa se zaradi zaprtja države ne bo zgodilo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ničesar ne smejo prepustiti naključju

"Nedvomno gre za velik udarec. Kontinuiteta dela daje rezultate, ta prekinitev je privedla do neprijetnega položaja, zato se zdaj odpira kar nekaj bolečih tem. Toda ves čas v pokoronskem nogometu poudarjamo pomen prilagajanja, enako velja tudi v tem primeru. Moja naloga je, da to ne vpliva na moštvo. Morali smo se posvetiti organizaciji dela v prihodnjih dneh, individualno, kot v času prvotnega zaprtja. Vodstvo tekmovanja se bo ubadalo s tem, kako nadaljevati sezono in sestaviti koledar z novimi termini. Naša naloga je, da v tej fazi na daljavo ohranimo pripravljenost, kolikor je mogoče, da razmišljamo o igralcih, strategiji igre. Moramo se sprijazniti z novonastalimi razmerami, Maribor mora biti pripravljen za igro, kadarkoli že bo prva tekma. To je naš način razmišljanja, ne bomo iskali alibijev. Enako stališče želimo prenesti na igralce. Nobene zadeve ne smemo prepustiti naključju, zavedamo pa se svojega poslanstva. Ne morem soditi o odločitvah na najvišji ravni, ampak bi si želel, da bi odgovorni prisluhnili športu. Ostajam optimist in verjamem, da se bodo zadeve spremenile na način, da bomo kmalu dobili možnost za nadaljevanje aktivnosti ter tekmovanja," se je o tem v pogovoru za klubsko spletno stran razgovoril mladi trener Maribora, klub je po 27 odigranih prvenstvenih tekmah na drugem mestu, s točko zaostanka za vodilno Olimpijo, ki pa je odigrala tekmo manj.

Mariborčane čaka tudi nadaljevanje bojev v pokalnem tekmovanju, Mariboru pa je žreb na naslednji stopnički, zanimivo, namenil nekdanji Rožmanov klub Celje.