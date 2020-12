V živo: Neverjetno, kakšna napaka vratarja Domžal! #video

Bravo : Domžale 1:0 (1:0)

Konec prvega polčasa v Ljubljani. Bravo si je priigral tesno prednost. Razmerje v strelih je 2:2. 43. minuta: Domžale so zapretile, v zadnjem času zelo vroči napadalec Arnel Jakupović je udaril z razdalje, a je za malo zgrešil cilj. Ostaja 1:0 za Bravo. Goooool! 1:0! 29. minuta. Bravo je izkoristil darilo vratarja Domžal Grege Sorčana in se razveselil vodstva. Za strel z razdalje, bilo je okrog 30 metrov, se je odločil Mustafa Nukić in s pomočjo spolzkega igrišča v deževni Šiški premagal čuvaja mreže rumenih. Sorčan ne bi smel imeti večjih težav s tem, da ukroti ne preveč močan poizkus Nukića, a se mu je pripetila velika napaka, po kateri se mu je žoga prikradla v mrežo. Ljubljančani vodijo z 1:0! Zadetek Mustafe Nukića: 17. minuta: prva priložnost na tekmi je pripadla Domžalčanom. Zeni Husmani je nevarno z razdalje streljal v levi kot vrat Brava, a mu je namero z izvrstno obrambo preprečil Igor Vekić. Če ne bi ubranil strela, bi ahko Domžale proslavljale atraktiven zadetek. Ostaja 0:0. Dve minuti pred tem je prvi rumeni karton na srečanju prejel Bravo. Rok Maher ga je prejel po ostrem prekršku na sredini igrišča nad Tamarjem Svetlinom. Priložnost Zenija Husmanija: Začetek tekme v Spodnji Šiški. V Ljubljani je igrišče zelo razmočeno. Še vedno dežuje, tako da bodo imeli igralci kar nekaj težav. Domači strateg Dejan Grabić se je odločil za naslednjo enajsterico: S kakšno postavo bo igral v Ljubljani trener Domžal Dejan Djuranović? Tokrat brez sprememb! (Planet TV 2)



📝 https://t.co/eyqFz5qDQV#Plts #BRADOM pic.twitter.com/e3k4NDqhOT — NK Domžale (@NKDomzale) December 9, 2020

Tabor ohranja sanjski domači niz

Nogometaši Tabora so v zaostali tekmi 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije tesno ugnali branilce naslova iz Celja (1:0) in se na lestvici povzpeli na peto mesto. To je bila prva zmaga varovancev Gorana Stankovića po šestih tekmah in nadaljevanje izvrstnega niza nepremagljivosti na domačem stadionu v tej sezoni, kjer so vknjižili šest zmag in dva remija. Na razmočenem igrišču, nogometaše je oviral tudi močan veter, je sprva bolje kazalo gostom. Največjo priložnost so si priigrali v 19. minuti, ko je Filip Dangubić stresel okvir vrat.

Zadetek Mihaela Briškega:

Ko je že kazalo, da se bo dvoboj kljub pritisku gostiteljev v drugem delu razpletel brez zmagovalca, pa so češnjice v sodnikovem podaljšku le zatresel mrežo Matjaža Rozmana. Junak srečanja je postal Mihail Briški, ki se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu, pred tem pa so bili Celjani nezadovoljni z odločitvijo sodnika Davida Šmajca, ki je prisodil kot v korist Tabora.

Sporna odločitev sodnika Šmajca po mnenju nogometašev Celja:

Celjane je tudi tokrat vodil Jasmin Jerić, saj se Dušan Kosić zaradi okužbe s Covid-19 še vedno nahaja v samoizolaciji.

Poročilo in priložnosti s tekme v Sežani:

Bravo v tej sezoni že spravil Domžale v slabo voljo

Ovbokha Agboyi zaradi kazni ne bo mogel tokrat nastopiti proti Arnelu Jakupoviću. Foto: SPS/Sportida Mladi ljubljanski klub v zadnjem času nima sreče z vremenskimi pogoji na dvobojih. Nazadnje se je potegoval za točke prejšnjo sredo v Murski Soboti, kjer je v snežnih razmerah osvojil dragoceno točko proti Muri (0:0), nato pa konec prejšnjega tedna počival, saj je bila narava neusmiljena do popravljene zelenice v Spodnji Šiški. Tako je bilo v nedeljo, danes pa je igralna površina na stadionu ŽAK že primerna za igranje.

Izbrance Dejana Grabića čaka danes zahteven izziv, saj se bodo pomerili z Domžalčani, ki jim gre v zadnjem času zelo dobro. ''Z remijem proti Kopru, kjer za zmago ni manjkalo veliko, smo niz neporaženosti podaljšali na štiri tekme, in to je zelo pozitivno,'' je zadovoljen branilec Gregor Sikošek, ki je pred nekaj dnevi proti Kopru dosegel enega najlepših zadetkov v tej sezoni.

Evrogol Gregorja Sikoška na zadnji tekmi Domžal:

Gostitelji bodo nastopili brez kaznovanega kapetana Ovbokhe Agboyija. Domžalčane so v tej sezoni že premagali. V uvodnem krogu so po preobratu zmagali na stadionu ob Kamniški Bistrici z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 89. minuti prispeval Rok Kidrič. Na tisti tekmi je prvega od zdaj že šestih zadetkov za rumeno družino v tej sezoni prispeval mladi napadalec Dario Kolobarić, ki bo tudi tokrat velik adut zasedbe Dejana Djuranovića.

Prva liga Telekom Slovenije, prestavljeni tekmi 10. in 15. kroga:

Sreda, 9. december:

Tabor : Celje 1:0 (0:0)

Briški 90.



13.30 Bravo - Domžale