Sešlar v izdihljajih tekme Olimpiji priboril točko

Po nenavadnem četrtfinalu pokala, v katerem se je smejalo zgolj gostom, doma pa se je opeklo kar nekaj favoritov, se bodo prvoligaški klubi od sobote do ponedeljka potegovali za točke. Začelo se je na Krasu, kjer so se veselili gostje iz Radomelj. Nadaljevalo se je z ''bitko za Ljubljano'' v Stožicah, na koncu pa sta si moštvi razdelili plen. V nedeljo bosta Domžale in Celje poskušala pozitivno energijo iz pokala izkoristiti za uspeh proti Aluminiju in Muri, 15. krog pa se bo v ponedeljek končal v Mariboru, kjer bo poskušal Koper zadržati status vodilnega prvoligaša.

"Bitka za Ljubljano" na uvodu ni postregla z zadetki in tudi z niti enim samim strelom v okvir vrat enega ali drugega moštva. Zmaji so imeli veliko sreče v 33. minuti, ko je, kljub zelo nevarnemu štartu Timija Maxa Elšnika, sodnik Rade Obrenović kapetanu Olimpije pokazal le rumeni karton. Na glavni odmor sta ekipi odšli poravnani.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

V drugi del srečanja so bolje vstopili gostje, ki so v 50. minuti povedli prek Sandija Ogrinca. Po prejetem zadetku so pritisnili domači a Renato Josipović v vratih Brava je vse do sodnikovega dodatka držal svojo mrežo nedotaknjeno. Nato pa je na sceno stopil Svit Sešlar in rezultat ponovno poravnal ter poskrbel za napeto končnico. V njej se rezultat ni spremenil in moštvi sta si razdelili plen.

Poročilo s tekme:

Radomlje s polnim plenom iz Sežane

Prvi polčas uvodne tekme kroga v Sežani je minil zelo mirno in brez večjih priložnosti, edini strel v okvir vrat pa so si pripravili domači. Tudi drugi del igre ni ponudil veliko, tik pred sodnikovim dodatkom pa je domače navijače v slabo voljo spravil Gedeon Guzina in Radomlje popeljal v vodstvo. Rezultat se nato do konca ni več spreminjal in gostje so vpisali pomembne tri točke.

Poročilo s tekme:

Drobne bi razumel, če bi igrali slabo ...

Domžalčani so v četrtek v četrtfinalu pokala v gosteh izločili Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja se bo začela v mestu ob Kamniški Bistrici. Pomerila se bosta Domžale in Aluminij. Rumena družina je v četrtek navdušila v Mariboru na pokalni tekmi, Kidričani pa so lahko počivali in varčevali z močmi za nedeljski spopad. Na lestvici sta kluba soseda, Kidričani bi se lahko s polnim uspehom Djuranovićevi četi približali le na točko zaostanka. Domžale ne morejo biti zadovoljne z učinkom v prvenstvu, a razlike med klubi vendarle niso tako velike. S povezanim nizom zmag se lahko hitro približajo Evropi, kar je tudi prvi cilj rumenih. Evropo bi lahko dosegli tudi v pokalu, kjer ostajajo edini kandidati, ki bi lahko v tej sezoni prišli do lovorike po zgolj treh potezah. Po izpadu Mure, Maribora in Olimpije so še edini, ki se lahko zapišejo v zgodovino. Kapetan Senijad Ibričić je v četrtek na Štajerskem pokazal del mojstrstva. Trenutek navdiha je postregel z evrogolom, kar je tudi opozorilo vratarju Aluminija Luki Janžekovića, ki ga je kapetan Domžal v tej sezoni že premagal.

Srbski napadalec Dejan Georgijević je vedno bolj učinkovit, Aluminij pa računa, da se bo moralo nogometašem kmalu odpreti tudi v napadu. ''Igralcev ne obremenjujemo s pritiskom, a fantje so sami obremenjeni, saj se zavedajo, da nimajo sreče, in to je najtežji trenutek. Razumeli bi, če bi igrali slabo, si ne bi ustvarjali priložnosti in bi izgubljali, potem bi vedeli, da smo slabi, tako pa je ravno obratno. Vedno nam zmanjka nekaj malega, upam, in zaradi fantov si želim, da se to obrne že v Domžalah,'' si želi trener Aluminija Oskar Drobne. Glavni sodnik bo Nejc Kajtazović, ki bo lahko računal tudi na asistenco VAR.

"Generalka" Mure za gostovanje v Franciji

Celjani so se na lestvici povzpeli na šesto mesto, zdaj želijo še višje. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17. uri se bosta spopadla Celje in Mura. To je zelo pomemben obračun ekip, ki se želita čimprej približati vrhu. Celjani, ki so v četrtek ostali brez Nizozemca Bradleyja Martisa, so v pozitivnem rezultatskem nizu. Predstave še niso takšne, da bi jih lahko navijači proglasili za idealne, a se vseeno zbirajo točke, kar je najpomembnejše, v pokalu pa so med štirimi najboljšimi. Začasni trener Simon Sešlar, ki bo Celjane vodil vsaj do konca jesenskega dela, je ujel niti v ekipi, polni mladih in obetavnih imen. Zdaj bo skušal spraviti v slabo voljo še nekdanjega soigralca pri Mariboru, Anteja Šimundžo. Prekmurce čaka v knežjem mestu zahtevno gostovanje, še napornejši izziv pa jih čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Rennesu. V Francijo želijo odpotovati dobro razpoloženi, s pozitivnim razpletom dvoboja v Celju.

Branilci naslova za vodilnim Koprom zaostajajo le šest točk, tako da je vrh kljub nekaterim spodrsljajem v tej sezoni blizu. Mura je izpadla iz pokala, a strateg Šimundža ni imel varovancem – razen realizacije, ki je povsem zatajila – česa očitati. Verjame, da zvestih navijačev, ki bodo zagotovo pripotovali v Celje, ne bodo pustili na cedilu, ampak jih spravili v dobro voljo. Če bi bili neuspešni, bi jih Celjani pahnili v spodnjo polovico razpredelnice.

Maribor v igri le še za naslov, Koper pa za dvojno krono

V ponedeljek sledi poslastica kroga v Mariboru. Ljudski vrt bo prizorišče sklepnega dejanja 15. kroga med starima znancema, ki sta v zadnjem desetletju ''izmenjala'' številne igralce in bila še kako povezana. Začasni trener Maribora Radovan Karanović je po izpadu iz pokala poln motivacije. V prvenstvu želi nadaljevati niz neporaženosti, saj z Mariborčani še ni izgubil. Kaj drugega vijolicam niti ne preostane, saj lahko po izpadu iz pokala lovijo le še državni naslov. Najprej želijo ohraniti stik z vrhom, nato pa loviti 16. naslov in po treh letih znova v klub pripeljati težko pričakovano lovoriko.

Lahko Koprčani le nekaj dni po zmagi v Ljubljani prekrižajo načrte v gosteh še drugemu slovenskemu velikanu? Foto: Nik Moder/Sportida

Tega pa se zagotovo ne bi branili tudi Koprčani, ki jih je Zoran Zeljković v sredo po zmagi nad Olimpijo v Ljubljani popeljal v polfinale pokala. Čeprav naglas ne napovedujejo boja za lovoriko, saj si nočejo ustvarjati pritiska, jim gre zelo dobro. Obe ekipi imata nekaj težav s poškodovanimi igralci, zato bosta trenerja z velikim zanimanjem spremljala še dogajanje na zadnjih treningih pred srečanjem, s katerim bodo prvoligaši tudi uradno vstopili v november.

1. SNL, 15. krog: Sobota, 30. oktober:

Tabor : Radomlje 0:1 (0:0)

Guzina 90.+1

Poročilo s tekme. Olimpija : Bravo 1:1 (0:0)

Sešlar 90.+2; Ogrinec 50.

Poročilo s tekme. Nedelja, 31. oktober:

15.00 Domžale – Aluminij

17.00 Celje – Mura Ponedeljek, 1. november:

20.15 Maribor – Koper