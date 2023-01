Celjani zbodli Muro: V življenju ni vse črno-belo

V ponedeljek sta bila izmed slovenskih prvoligaških klubov na igriščih dejavna Celje in Mura. Čez slab mesec dni ju čaka neposredni spopad v uvodnem krogu spomladanskega dela, v knežjem mestu pa bo 11. februarja še kako pestro, saj so številni odhodi nekdaj pomembnih igralcev Mure k Celjanom spravili v slabo voljo navijačev črno-belih. Celje je v tretji pripravljalni tekmi v letu 2023 končno izkusil sladkost zmage, Mura pa je v Turčiji priznala premoč avstrijskemu Riedu.

Celjani so pred kratkim neposredno iz Murske Sobote pripeljali Luko Bobičanca in Matka Obradovića, dva hrvaška legionarja, ki sta se zelo navezala na Slovenijo ter pustila velik pečat na Fazaneriji. To zimo so Celjani, ki računajo na za slovenske razmere zelo bogato blagajno, pripeljali še Žana Karničnika, svojčas najbolj prodornega in cenjenega posameznika Mure, ki se zelo pogosto znajde tudi na seznamu selektorja članske izbrane vrste Matjaža Keka, tam pa se je še ne tako dolgo nazaj našlo mesto tudi za Nina Kouterja. Ta nekdanjega tehnično nadarjenega ljubljenca navijačev Mure, ki se je po vrnitvi iz Turčije zaradi mikavne ponudbe odločil za selitev v Celje. In s tem strl srca zvestih navijačev ''čarno-bejlih'', ki bodo tako 11. februarja na uvodnem dejanju spomladanskega dela v knežjem mestu primorani v ekipi tekmecev spremljati kar nekaj donedavnih junakov Mure. Zato velja tisti dan na tekmi med Celjem in Muro pričakovati vse prej kot dolgočasno tekmo.

Ker v življenju ni vse črno-belo. Ker so lepe in še lepše stvari. In kako lepše začeti spomladanski del sezone kot z obiskom Stadiona Z'dežele? 👑⚽️



Celje-Mura. Sobota. 11.2. ob 17.30.



Vstopnice že na voljo v klubski trgovini in preko https://t.co/Bg3YLj4FuC pic.twitter.com/KH8JnBNGf0 — NK Celje (@NKCelje) January 21, 2023

Za nameček so Celjani v najavi dvoboja, v kateri so zbodli Muro s stavki: ''Ker v življenju ni vse črno-belo. Ker so lepe in še lepše stvari. In kako lepše začeti spomladanski del sezone kot z obiskom stadiona Z'dežele?'', nato izpostavili še fotografijo nasmejanega Bobičanca, ki kaže s prstom na grb Celja. Ni kaj, to bo dvoboj, na katerem v obeh taborih ne bo primanjkovale dodatne motivacije za dokazovanje, to bo srečanje visokega naboja in mešanih občutkov za številne akterje.

Celjski junak mladenič, ki bo čez tri dni dopolnil 18 let

Slednji se v teh dneh pripravljajo na spomladanski del na različne načine. Mura se je odpravila v Turčijo, Celjani pa so na Hrvaškem. Nogometaši Celja so v ponedeljek dočakali prvo zmago. Po dveh zelo zahtevnih preizkušnjah proti dvema najboljšima hrvaškima kluboma, ki sta že začela s spomladanskim delom, to sta Dinamo Zagreb (1:1) in Hajduk Split (0:2), so Celjani v tretje le dočakali zmago. V Novigradu so se pomerili s srbskim prvoligašem Kolubaro iz Lazarevca, za katerega igra tudi nekdanji prvi strelec 1. SNL Ante Vukušić.

Prvi preizkus v Novigradu uspešen. Za zmago nad srbskim prvoligašem je v 52. minuti zadel Mačak. 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/bJlDscvUTD — NK Celje (@NKCelje) January 23, 2023

Celjski trener Roman Pilipčuk je najprej poslal v ogenj Obradovića, Karničnika, Nemanića, Vukliševića, Milića, Zabukovnika, Koutra, Bobičanca, Matka, Bajdeta in Kargba ml. V udarni enajsterici so se tako znova znašli kar štirje nekdanji nogometaši Mure. Celjani so si priigrali več priložnosti, a je izostal zadetek. Dočakali so ga v drugem delu, ko so prejeli priložnost za nastop še Rozman, Ajhmajer, Zec, Stojinović, Flis, Bizjak, Šporn, Vrbanec, Mačak in Ikwuemesi. V 52. minuti je prvi zadetek, odkar se je pridružil članski ekipi, dosegel 17-letni napadalec Lucas Mačak. Po srečanju ni skrival zadovoljstva, čez tri dni bo praznoval 18. rojstni dan.

Prekmurci priznali premoč Avstrijcem

Damir Čontala je še drugič letos proti avstrijskemu prvoligašu ostal praznih rok (1:3). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pa Mura? Po jesenskem delu zaseda šesto mesto, za tretjeuvrščenimi Celjani pa zaostaja tri točke. Prekmurci so se odpravili v Turčijo, kjer so v prvi pripravljalni tekmi izgubili proti avstrijskemu prvoligašu Riedu. Zmagal je s 3:1. Vratar Mure Klemen Mihelak je moral prvič po žogo v mrežo že v 2. minuti, ko ga je nesrečno premagal soigralec Amar Beganović.

Črno-beli so v prvem polčasu zaigrali z zasedbo Mihelak, Cipot, Morris, Pucko, Beganović, Tripi, Zličić, Kous, Šarić, Shabanhaxhaj in Daku, nato pa je v 54. minuti za izenačenje poskrbel hrvaški branilec Darrick Kobie Morris, sicer rojen v ZDA. Veselje Sobočanov pa ni trajalo dolgo. Avstrijski prvoligaš je kmalu dosegel še dva zadetka, v 58. in 74. minuti, s tem pa si utrl pot do končne zmage s 3:1.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija : Rakow Czestochowa (Pol/1) 3:3 Estrada, Elšnik, Bristrić 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 0:1 / 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) / odpoved tekme 23. 1. Celje : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1:0 Mačak 26. 1. Celje – Radnički Novi Beograd (Srb/2) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor : Aluminij (Slo/2) 2:0 Iličić, Vipotnik 22. 1. Maribor : Čukarički Beograd (Srb/1) 2:1 Vipotnik, Iličić 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale : Fehervar (Mad/1) 0:3 / 20. 1. Domžale : Kolubara Lazarevac (Srb/1) 0:0 / 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2) 4. 2. Domžale - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Shabanhaxhaj 2, K. Cipot 23. 1. Mura : Ried (Avt/1) 1:3 Morris 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo : Slovačko (Češ/1) 1:2 Nsana 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica : Radnički Novi Beograd (Srb/2) 3:0 Iličić 2, Krajnc 21. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/2) 1:0 Krajnc 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) / odpoved tekme 20. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 4:1 Šošić 2, Nuhanović, Gorenc 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

Tabor