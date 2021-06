Pestro in mikavno! Mura in Maribor s srbskima velikanoma, Olimpija z ruskim.

Celjsko ekipo je okrepil nekdanji branilec Olimpije Matija Burin, ki ga trener Agron Šalja odlično pozna iz mlajših reprezentančnih selekcij:

Nova celjska okrepitev je Matija Burin. 20-letni branilec, ki je podpisal pogodbo z NK Celje se je že pridružil ekipi na pripravah v Čatežu.



Our new aquirement is a center-back defender Matija Burin. He signed a contract with NK Celje and has already joined the team in Čatež. pic.twitter.com/WxVXWit9VP