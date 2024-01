Led bo prebila Rogaška in to proti hrvaškemu velikanu

Vse več je slovenskih nogometnih prvoligašev, ki so že zavihali rokave in začeli priprave na spomladanski del sezone. Vodilni Celjani, ki imajo na zadnjem Kekovem seznamu kar štiri nogometaše, se bodo podobno kot Maribor, Olimpija in Mura odpravili v Turčijo. Kar zadeva prijateljske tekme, bo led prebila Rogaška. Že v soboto jo čaka obračun s hrvaškim velikanom. S kom vse se bodo v prihodnjih tednih pomerili najboljši slovenski klubi?

Božično-novoletnih praznikov je konec. Najboljši slovenski klubi na čelu z vodilnimi Celjani, ki so v leto 2024 vstopili z veliko prednostjo pred zasledovalci – branilec naslova Olimpija na primer na drugem mestu zaostaja že deset točk –, so že sestavili potek zimskih priprav. Štirje klubi jih bodo že tradicionalno preživeli na jugu Turčije, kjer v tem delu koledarskega leta na pripravah mrgoli tujih klubov.

Radomljani bodo kot edini slovenski prvoligaški klub pogrešali svojega predstavnika v slovenski reprezentanci na bližajočem se dvoboju z ZDA v San Antoniu. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tako se bodo Celje, Olimpija, Koper in Maribor pomerili s številnimi močnimi tekmeci. Med zimskimi pripravami bodo v dogovoru s strokovnim vodstvom članske izbrane vrste pogrešali nekaj najboljših slovenskih igralcev. Na zadnjem Kekovem seznamu, na katerem so se znašli kandidati za prijateljsko tekmo z Američani v ZDA (20. januar), se je tako znašlo kar 16 igralcev, ki nastopajo za domače klube. Med njimi se lahko z najštevilčnejšo zasedbo pohvalijo Celjani (4), Olimpija ima tri, Bravo in Maribor po dva, po enega pa Aluminij, Domžale, Koper, Mura in Rogaška. Brez svojega predstavnika bo tako na reprezentančnem dvoboju v San Antoniu le NK Radomlje.

Celjani tudi proti Zahoviću

Luka Zahović se bo v Turčiji pomeril z najboljšim slovenskim klubom v tej sezoni. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Celjani bodo začeli priprave z zelo zahtevnim tekmecem, prihodnjo soboto se bodo v Rovinju pomerili z zagrebškim Dinamom. Zadnji bo takrat že skoraj v polni formi, saj se bo spomladanski del prvenstva na Hrvaškem začel še ta mesec, slovenski klubi pa se bodo za točke prvič merili 10. februarja. Izbranci Damirja Krznarja bodo v pripravljalni del uradno vstopili v ponedeljek, po novem bo z jesenskimi prvaki sodeloval tudi donedavni branilec Olimpije Aljaž Krefl, v Beleku v Turčiji pa se bodo Celjani med drugim pomerili tudi s Pogonom iz Szczecina, za katerega že nekaj let nastopa slovenski reprezentant Luka Zahović.

Olimpija bo seznam pripravljalnih tekem sporočila v ponedeljek, za zdaj je jasno, da se bo v Turčiji pomerila s kluboma iz Madžarske in Češke, pred odhodom v Belek pa jo najverjetneje čaka še tekma z nižjeligaškim tekmecem.

Hajduk prihaja v Koper, Maribor z ukrajinskim velikanom

Šahtar je v jesenskem delu lige prvakov premagal tudi Barcelono. V Beleku se bo pomeril z Mariborčani. Foto: Reuters V uvodnem delu zimskih priprav ne bo manjkalo dvobojev med slovenskimi in hrvaškim prvoligaši. Rogaška bo tako dejavna že v soboto, ko se bo pomerila z zagrebškim Dinamom, moč Osijeka, ki se je okrepil z nekdanjim branilcem Mure Rokom Jurišićem, bosta okusila Celje in Koper, kanarčke pa 17. januarja čaka še poslastica na Bonifiki, kamor prihaja splitski Hajduk, trenutno vodilni klub na Hrvaškem.

Dalmatinci se bodo pred tem pomerili tudi z Aluminijem. Na Hrvaškem je Hajduku na lestvici najbližje Rijeka, ki se bo v naslednjih tednih pomerila z Radomljami in Bravom.

Kar zadeva atraktivne tekmece, izstopajo ukrajinski brezdomci Šahtar Doneck, s katerimi se bo v Turčiji pomeril Maribor.

Ogromno bo tudi dvobojev med slovenskimi ter avstrijskimi oziroma poljskimi prvoligaši, proti Kidričanom pa se bo predstavilo tudi Sarajevo iz Bosne in Hercegovine, ki ga vodi Simon Rožman.

Seznam pripravljalnih dvobojev se bo v prihodnje še dopolnjeval.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) - Celje 16. 1. Osijek (Hrv/1) - Celje 22. 1. Celje - Pogon Szczecin (Pol/1) 26. 1. Celje - Prishtina (Kos/1) 30. 1. Celje - Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje - Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 21. 1. Olimpija - Debrecen (Mad/1) 27. 1. Olimpija - Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper - Osijek (Hrv/1) 17. 1. Koper - Hajduk Split (Hrv/1) 21. 1. Koper - Zaglebie Lubin (Pol/1) 27. 1. Koper - WSG Tirol (Avt/1) 3. 2. Koper - Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor - Nafta (Slo/2) 22. 1. Maribor - Trenčin (Slk/1) 25. 1. Maribor - Lech Poznan (Pol/1) 28. 1. Maribor - Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor - Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor - Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor - Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) - Bravo 20. 1. Bravo - Austria Celovec (Avt/1) 26. 1. Bravo - Ried (Avt/2) 30. 1. Bravo - Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo - Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura - Velež Mostar (BiH/1) 22. 1. Mura - Kisvarda (Mad/1) 24. 1. Mura - Rakow Czestochowa (Pol/1) 26. 1. Mura - TS Galaxy (JAR/1) 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Domžale - Austria Celovec (Avt/1) 23. 1. Domžale - Slask Wroclaw (Pol/1) 26. 1. Domžale – Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje - Rijeka (Hrv/1) 13. 1. Radomlje - Triglav Kranj (Slo/2) 18./20. 1. Orijent (Hrv/2) - Radomlje 18./20. 1. Radomlje - Makedonija GjP (SMk/1) 24. 1. Radomlje - Beltinci (Slo/2) 27. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje - Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje - Radnički (Srb/1)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Hajduk Split (Hrv/1) - Aluminij 15. 1. Aluminij - Rudar Velenje (Slo/2) 20. 1. Aluminij - Rudeš (Hrv/1) 24. 1. Aluminij - Sarajevo (BiH/1) 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij - Celje (Slo/1)

Rogaška