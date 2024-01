Matjaž Kek razkril karte za uvodni test: Naša podoba v ZDA bo pomembna

Zbora reprezentance 14. januarja v Kopru se bo udeležilo 22 reprezentantov, kar 15 jih prihaja neposredno iz slovenskih prvoligaških klubov, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

"Velika zahvala gre slovenskim klubom, ki so nam v tem terminu odstopili nogometaše, čeprav so že začeli priprave na nadaljevanje sezone. Vedno poudarjam, da se da z obojestransko komunikacijo v slovenskem nogometu še marsikatero stvar dvigniti na višjo raven," se je klubom najprej zahvalil Kek, ki zaradi neuradnega termina ne more računati na vse najboljše slovenske nogometaše.

Specifičen termin, dve tretjini iz slovenske lige

"Kot sem že napovedal, je zaradi specifičnosti termina zraven nekaj novih igralcev, nekateri tudi iz tujih klubov, tistih, ki so nam v tem terminu dovolili vpoklic igralcev. Osnovna ideja te akcije pa je, da so zraven igralci iz slovenskih klubov. Gre zagotovo za zahtevno, naporno in zanimivo akcijo. Naporno z vidika potovanja, zanimivo in zahtevno pa zaradi tekmeca, za katerega bodo igrali nogometaši iz lige MLS, ki je po mojem mnenju v velikem vzponu," se je ideje o tekmi v Teksasu dotaknil selektor.

Andres Vombergar je eden od sedmerice povabljenih, ki ne igrajo v Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za nekatere možnost, da opozorijo nase

Ta zaradi začetka priprav v klubih nima večjih pomislekov glede fizične pripravljenosti vpoklicanih reprezentantov: "Pomembno je samo, da fantje ostanejo zdravi. V ozadju čaka še nekaj igralcev v primeru nepredvidenih težav."

Kek je prepričan, da bo akcija prinesla kakšno pozitivno rešitev za prihajajočo reprezentančno sezono. "Po drugi strani pa bo tudi dala možnost igralcem, da opozorijo nase," je menil Kek.

S strokovnim štabom načrtujejo šest treningov in tekmo. "Tako za igralce kot strokovni štab je to lepa priložnost, da vidimo, v kakšnem stanju so ti igralci in ali lahko pomagajo tudi v primeru težav, poškodb in kartonov tistih, ki so odigrali kvalifikacije in bodo vsekakor tudi tvorili jedro na evropskem prvenstvu."

"Rezultat je vedno neko merilo, konec koncev ves čas poudarjam, da gremo v Nemčijo tekmovat." Foto: Reuters

"Rezultat je vedno neko merilo"

Po zboru najprej sledijo štirje treningi v Sloveniji, 17. januarja pa pot čez lužo, kjer bodo Kekovi varovanci do tekme v San Antoniu trenirali še dvakrat. Čeprav bo tekma spremenjenih reprezentanc v neuradnem terminu, pa Kek ne dovoljuje razmišljanja o tem, da rezultat v ZDA ni pomemben: "Rezultat je vedno neko merilo, konec koncev ves čas poudarjam, da gremo v Nemčijo tekmovat. Jasno je, da je to uvod v to pomlad, ko nas čakajo še štiri pripravljalne tekme, in tudi zato bo naša podoba v ZDA pomembna."