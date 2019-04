Predsednik NZS sporoča klubom, kako lahko napolnijo denarnice

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović si prizadeva, da bi v prvi in drugi ligi dočakali priložnost za nastop čim več mladih igralcev. V ta namen je krovna zveza uvedla posebne stimulacije za klube, ki omogočajo mlajšim igralcem pot do pridobitve dragocenih izkušenj.

Pred enim izmed vrhuncev, kar se tiče odmevnih mednarodnih tekmovanj na slovenskih tleh (Euro 2021 do 21 let, ki ga bosta skupaj gostili Madžarska in Slovenija), želi Nogometna zveza Slovenije spodbuditi klube, da v enajsterice uvrščajo tudi igralce, mlajše od 21 let. S tem bi selektorju Primožu Glihi in njegovim sodelavcem omogočili boljši vpogled v zmožnosti mladih igralcev.

Klubi lahko zaslužijo več kot deset tisoč evrov

Pred selektorjem mlade izbrane vrste Primožem Gliho je pomembna naloga, pripraviti zasedbo na Euro 2021. Slovenija, podobno kot Madžarska, ne bo igrala kvalifikacij. Foto: Urban Urbanc/Sportida NZS za stalen, kakovosten dotok igralcev v mlado reprezentanco skrbi na zanimiv način. Lani je uvedla stimulacije za prvo- in drugoligaške klube, ki bodo igralni čas namenjali slovenskim nogometašem, mlajšim od 21 let. Za prvoligaške klube je v ta namen rezerviranih sto tisoč evrov, za drugoligaške pa 160 tisoč evrov.

"NZS želi stimulirati klube prve in druge lige, da jih čim več uvršča naše mlade igralce v prvo postavo. Spremljamo, koliko mladi igralci igrajo v teh ekipah. Stanje je boljše kot v preteklosti, ampak v tem trenutku, dokler se prvenstvo ne konča, je težko govoriti, koliko bo posamezni klub dobil iz tega. Govorimo o povprečju deset tisoč evrov na klub, vendar klubi, ki bodo večkrat uvrščali igralce v prve enajsterice, se lahko nadejajo večjega zneska. Tudi zaradi tega, ker nekateri klubi ne glede na te spodbude ne dajejo večje pozornosti mladim igralcem. Nekateri klubi, ki to pridno počnejo, pa bodo deležni večjega zneska od deset tisoč evrov, saj bomo predvideno kvoto razdelili glede na minutažo igranja," pojasnjuje predsednik NZS Radenko Mijatović, ki si tako kot ljubitelji nogometa na sončni strani Alp želi, da bi se mlada slovenska reprezentanca na Euru 2021 na domačih tleh predstavila v čim boljši luči.