Tudi napaka sodnika ni pokvarila veselja Kopra #video

Koper : CB24 Tabor Sežana 2:1 (1:0) Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Matković, Vojska, Salkić. Strelci: 1:0 Jelić Balta (8.), 1:1 Babić (49./11 m), 2:1 Spinelli (81.). Koper: Vargić, Jozinović (od 58. Mišić), Rajčević, Žužek, Palčič, Dodlek, Jelić Balta, Krajinović (od 69. Knežević), Vršič (od 90. Čirjak), Stevanović (od 69. Spinelli), Mulahusejnović (od 90. Vekić).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Zebić (od 84. Sever), Grobry, Mihaljević, Kouao, Djalo Aldair, Babić, Rovas (od 73. Stančič). Rumeni kartoni: Jozinović, Palčič, Knežević; Mihaljević.

Rdeči karton: /.

Če so se Celjani vodstvu tekmovanja pritožili zaradi nedosojene domnevne enajstmetrovke ob remiju z Muro, pa bi se v primeru neuspeha lahko danes pritoževali Koprčani, saj so sodniki dosodili neobstoječo najstrožjo kazen v njihovo škodo. Toda Argentinec Claudio Spinelli je poskrbel, da so tri točke ostale v Kopru in da so domači neporaženi (vključno s pokalom) že na šestih zaporednih tekmah.

Na drugi strani je Tabor ostal zgolj pri točkah z domače zelenice, saj je tudi na petem gostovanju ostal brez točkovnega plena. Koper se je točkovno izenačil z drugouvrščenim Mariborom, tabor pa zdaj za njim zaostaja za točko.

Zadetek Ivana Jelića Balte:

Koprčani so hitro pokazali, zakaj so v nizu neporaženosti. Že v sedmi minuti je Dare Vršič sam prišel pred vratarja Jana Koprivca, a je bil slednji uspešnejši. Sledil je udarec iz kota z leve strani, izvedel ga je prav Vršič in pred vrati našel Ivana Jelića Balto, ki je z glavo zadel za 1:0.

Na drugi strani je kot prvi v 12. minuti od daleč poskusil Mario Babić, a je bil premalo natančen, tako kot tudi Žan Žužek pri Kopru dve minuti pozneje, ko je s strelom z glavo zgrešil iz bližine. V 29. minuti je od daleč poskusil še Kevin Grobry, a bil tudi on nenatančen.

So pa Sežanci prišli v 49. minuti do najstrožje kazni, ki pa so jo sodniki neupravičeno dosodili, saj je žoga v kazenskem prostoru Mateja Palčiča zadela v glavo in ne v roko. Z bele pike je bil zanesljiv Babić.

V 57. minuti je Djalo Aldair prišel do nove priložnost, ko je streljal v kazenskem prostoru, na mestu pa je bil Ivan Vargić, malce zatem pa je iz bližine zgrešil še Dominik Mihaljević, ki je bil povsem sam pred vratarjem.

V 59. minuti je Vargić ustavil še strel Hristosa Rovasa, na drugi strani pa so domači neuspešno zahtevali najstrožjo kazen. V 71. minuti so imeli gosti novo veliko priložnost, Rovas je že poslal žogo mimo Vargića, ki je stekel iz vrat, a je žoga zletela v vratnico.

Zmagoviti zadetek Claudia Spinellija:

V 81. minuti pa so spet udarili domači. Claudio Spinelli je dosegel svoj prvenec v slovenski ligi, potem ko je v mrežo preusmeril podajo Darka Mišića z leve strani. Spinelli je poskusil tudi v 86. minuti, a je žogo poslal čez gol, tako kot pri Taboru Mihael Briški v 89. minuti.

Koper bo v 11. krogu v soboto gostoval pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Muro.

