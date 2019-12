Maribor? Olimpija? Ne. Danes se bo pisala zgodovina.

Nogometaši Olimpije so v zadnjem finalu z 2:1 ugnali Maribor. V tej sezoni jih je v pokalu presenetil velenjski Rudar, tako da so izpadli že v osmini finala.

Nogometaši Olimpije so v zadnjem finalu z 2:1 ugnali Maribor. V tej sezoni jih je v pokalu presenetil velenjski Rudar, tako da so izpadli že v osmini finala. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Danes bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal zgodovinski žreb polfinala pokala Slovenije. Prvič v zgodovini Slovenije sta se med najboljše štiri v pokalnem tekmovanju uvrstila kar dva drugoligaška kluba. To sta Radomlje in Nafta, ki bosta poskušala prekrižati načrte Aluminiju in Muri. Pokal prinaša bližnjico do Evrope, polfinaliste od nje delita le še dva koraka.

V ponedeljek so plesale kroglice v Nyonu, kjer so bili v ospredju najboljši evropski klubi v ligi prvakov in ligi Europa, danes pa bo živahno v Ljubljani. Na Gospodarskem razstavišču se bo v sejni sobi Forum ob 15.30 začel žreb polfinalnih parov pokalnega tekmovanja, ki bo prvič v kratki zgodovini državne samostojnosti potekal v enakovredni udeležbi prvoligaških in drugoligaških klubov, prvič v tem tisočletju pa v polfinalu ni ne Olimpije (branilka naslova) ne Maribora, ki je z devetimi pokalnimi naslovi absolutni rekorder tekmovanja.

Vsi dozdajšnji polfinalisti pokala Slovenije:

Sezona Nižjeligaši Polfinalisti pokala 2019/20 2 - druga liga Aluminij, Mura, Nafta, Radomlje 2018/19 0 Aluminij, Maribor, Mura, Olimpija 2017/18 0 Aluminij, Celje, Gorica, Olimpija 2016/17 1 - druga liga Domžale, Krka, Maribor, Olimpija 2015/16 0 Celje, Domžale, Maribor, Zavrč 2014/15 0 Celje, Domžale, Koper, Maribor 2013/14 0 Gorica, Maribor, Olimpija, Rudar 2012/13 0 Aluminij, Celje, Maribor, Triglav 2011/12 1 - druga liga Celje, Maribor, Rudar, Šenčur 2010/11 1 - druga liga Domžale, Interblock, Koper, Maribor 2009/10 0 Celje, Domžale, Maribor, Nafta 2008/09 0 Gorica, Interblock, Koper, Maribor 2007/08 0 Domžale, Interblock, Koper, Maribor 2006/07 0 Celje, Gorica, Koper, Maribor 2005/06 0 Celje, Gorica, Koper, Maribor 2004/05 1 - druga liga Celje, Gorica, Maribor, Nafta 2003/04 1 - tretja liga Dravograd, Jesenice, Ljubljana, Maribor 2002/03 0 Celje, Dravograd, Korotan, Olimpija 2001/02 1 - druga liga Aluminij, Gorica, Maribor, Šmartno 2000/01 1 - druga liga Elan Novo mesto, Gorica, Olimpija, Maribor 1999/00 0 Gorica, Korotan, Maribor, Olimpija 1998/99 1 - druga liga Maribor, Mura, Olimpija, Šmartno 1997/98 1 - druga liga Elan Novo mesto, Mura, Primorje, Rudar 1996/97 0 Maribor, Mura, Olimpija, Primorje 1995/96 0 Celje, Olimpija, Primorje, Rudar 1994/95 0 Beltinci, Celje, Maribor, Mura 1993/94 0 Krka, Maribor, Mura, Olimpija 1992/93 0 Celje, Ljubljana, Olimpija, Studio D Novo mesto 1991/92 0 Maribor, Nafta, Olimpija, Primorje

Klubi, ki so zaigrali v polfinalu kot nižjeligaši, so označeni z odebeljenimi črkami.

Prekmurski spektakel v (pol)finalu?

Aluminij v tej sezoni navdušuje z nastopi. V jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije je osvojil visoko drugo mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med najboljše štiri sta se iz Prve lige Telekom Slovenije uvrstila Aluminij in Mura, iz druge lige, ki ima prvič v polfinalu dva predstavnika, pa Radomlje in Nafta. Prvič v zgodovini tekmovanja bi se lahko zgodilo, da bi se v polfinalu medsebojno pomerila drugoligaša. Če bo žreb združil kroglici Nafte in Radomelj, ki v tej sezoni nastopata v 2. SNL, bo druga liga zagotovo zastopana tudi v finalu. V jesenskem delu so se v drugi ligi bolje izkazale Radomlje. Prezimile bodo na tretjem, Lendavčani pa na petem mestu.

Ljubitelji nogometa v Prekmurju bi se zagotovo razveselili prestižnega polfinalnega obračuna med Muro in Nafto 1903. Edini polfinalist, ki se lahko pohvali s pokalno lovoriko, je Mura, Aluminij pa nadaljuje izjemen niz, saj se je že tretjo sezono zapored uvrstil med najboljše štiri v pokalu Slovenija.

Mura se lahko kot edina izmed polfinalistov pohvali s pokalno lovoriko. Osvojila jo je leta 1995. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izžrebana bosta tudi polfinalna para pokalnega tekmovanja v konkurenci nežnejšega spola. Za naslov ženskih pokalnih prvakinj se potegujejo ŽNK Cerklje, ŽNK Krim RollJet, ŽNK Nona Pomurje Beltinci in ŽNK Olimpija.