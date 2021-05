Mojstrovina Elšnika, Olimpija se je maščevala Domžalam

Nogometaši Olimpije so prvi finalisti nogometnega pokalnega tekmovanja v Sloveniji. V uvodnem polfinalu so v "finalu pred finalom" v gosteh ugnali Domžale (1:0) in se jim maščevali za nedavni poraz v prvenstvu (0:2). Zmagoviti zadetek je dosegel kapetan Timi Max Elšnik. V četrtek se bosta v drugem polfinalnem dvoboju udarila Celje in Koper, ki v pokalu vidita bližnjico do nastopa v Evropi.

Domžale : Olimpija 0:1 (0:0)

Konec dvoboja v Domžalah. Olimpija je z zadetkom Timija Maxa Elšnika premagala gostitelje in si zagotovila nastop v finalu. S tem ostajajo zmaji v igri za dvojno krono! 87. minuta: Domžale si razen poizkusa Senijada Ibričića, ki je bil v 77. minuti lahek plen za vratarja Nejca Vidmarja, niso priigrale večje priložnosti, pri Olimpiji pa je Gal Kurež prisilil Ajdina Mulačića k novi vrhunski obrambi. Goooool! 0:1! 70. minuta. Zmaji so prešli v vodstvo. Kapetan Timi Max Elšnik si je na sredini igrišča priboril žogo ob Arnelu Jakupoviću, krenil silovito v protinapad, nato pa se po dvojni podaji z Đorđetom Ivanovićem znašel v zelo ugodnem položaju za strel. Meril je zelo natančno, tako da se je žoga od spodnjega dela prečke odbila v gol. Olimpija je povedla z 1:0, od napredovanja v finale pokala jo deli le še 20 minut. 61. minuta: nova priložnost Olimpije, ki je v uvodnih 15 minutah opravila že štiri menjave. Radivoj Bosić je nevarno streljal v desni spodnji kot domžalskih vrat in ogrel dlani čuvaja mreže rumenih Ajdina Mulalića. Začetek drugega polčasa, trenerja se nista odločila za nobeno menjavo. Ob polčasu brez zadetkov. #verjamemvzmaje pic.twitter.com/xMf0Sk524k — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 12, 2021 Konec prvega polčasa v Domžalah. Olimpija si je pripravila več priložnosti, razmerje v strelih na gol je 9:3 (4:1 v okvir vrat), a ostaja pri začetnem rezultatu. 42. minuta: najlepša priložnost Domžal v prvem polčasu. Senijad Ibričić je podal Damjanu Vukliševiću, ki je z glavo streljal v levi spodnji kot vrat Olimpije. Zadišalo je po golu, a se je izkazal Nejc Vidmar in z izjemnim posredovanjem preprečil vodstvo gostiteljev. 37. minuta: Olimpija je še naprej nevarnejša. Črnogorec Mihailo Perović ni izkoristil napake Ajdina Mulalića, ki je slabo podal soigralcem. Žoge se je dokopal Nik Kapun, zaposlil Perovića, ta pa je z roba kazenskega prostora streljal čez vrata. 28. minuta: Domžalčani so še vedno brez strela v okvir vrat (Ljubljančani se lahko pohvalijo že s štirimi), je pa po priložnosti zadišalo po podaji Arnela Jakupovića, ki je zaposlil Damjana Vukliševića, strelec že šestih zadetkov v tej sezoni pa ni streljla na vrata, ampak podal Svenu Šoštariču Kariću, a je nato Nejc Vidmar po njegovem strelu odbil žogo. 19. minuta: v Domžalah se je zatresla vratnica! Stresel jo je Radivoj Bosić. Mladi srbski reprezentant, ki je odslužil kazen in se vrnil na igrišče, bi skoraj popeljal Olimpijo v vodstvo, a je po strelu z razdalje zadel okvir vrat. 11. minuta: po začetnem pritisku Domžal so zobe pokazali gostje iz Ljubljane. Enrik Ostrc je daljšo kombinatorno akcijo zmajev sklenil s strelom z roba kazenskega prostora. Meril je v spodnji desni kot domžalskih vrat in zadal Ajdinu Mulaliću kar nekaj dela. Vratar Domžal je odbil žogo v kot, ostaja 0:0. Ob 18. uri se bosta za finale pokala Slovenije spopadla Domžale in Olimpija.



Trener Domžal Dejan Djuranović se je odločil za naslednjo udarno enajsterico, v kateri so tri spremembe glede na zadnjo tekmo v Novi Gorici, kjer je rumena družina presenetljivo ostala brez točk (1:2): Tukaj je polfinalna enajsterica!



📝 https://t.co/iBfNiaENT3

📺 Sportklub 1#PokalUnion #DOMOLI pic.twitter.com/uev282Gs4C — NK Domžale (@NKDomzale) May 12, 2021

Goran Stanković je uresničil napoved in temeljito spremenil začetno postavo, s katero je nastopil v nedeljo proti Mariboru. Na klop so se preselili Frelih, Savić, Boakye, Pungaršek, Ivanović in Kurež. V začetni postavi je po rotaciji sedem novih igralcev. Zmaji, ki se bodo podali v boj za finale. 🐉



Klop: Frelih, Savić, Pavlović, Boakye, Pungaršek, Ivanović, Kurež.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/vicjh8h5cU — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 12, 2021 Trener Olimpijeje uresničil napoved in temeljito spremenil začetno postavo, s katero je nastopil v nedeljo proti Mariboru. Na klop so se preselili Frelih, Savić, Boakye, Pungaršek, Ivanović in Kurež. V začetni postavi je po rotaciji sedem novih igralcev.

Olimpijo po napornem nedeljskem večnem derbiju z Mariborom (0:0 v Stožicah) čaka nov veliki izpit. Zaradi stresne sezone, v kateri je dinamiko priprav pogosto odrejala epidemija covid-19, imajo igralci opravka z zgoščenim urnikom tekem in večjim naporom kot sicer. Tisti klubi, ki še vedno vztrajajo na dveh frontah, imajo vedno več težav z utrujenostjo in poškodbami. O tem je po remiju z vijolicami spregovoril tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Zmaji so na zadnjih tekmah zaradi poškodb izgubili kar nekaj pomembnih igralcev, trener Goran Stanković pa bo zaradi izčrpanosti - zeleno-bele že v nedeljo čaka nova zelo pomembna tekma, prvenstveno gostovanje v Celju - v polfinalu pokala odpočil nekatere prvokategornike.

Fink že končal sezono, o Vombergarju čez nekaj dni Andres Vombergar izvaja terapije, a ni še dokončno jasno, ali bi lahko v nedeljo že pomagal zmajem v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz tabora Olimpije so poslali poročilo o zdravstvenem stanju nogometašev, ki so na seznamu poškodovanih. Prejšnji teden se je na prvenstveni tekmi v Domžalah poškodoval Matic Fink. Izkušeni branilec je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice in, kot kaže, že končal sezono. Zadnjo stegensko mišico si je na omenjeni tekmi, ki jo je ljubljanski klub izgubil z 0:2, poškodoval tudi Antonio Delamea Mlinar. Ker pa je njegova poškodba manjša, bi lahko pomagal soigralcem na naslednjih prvenstvenih tekmah (v gosteh s Celjem in Bravom, doma s Taborom). Za današnji pokalni spopad ne pride v poštev, podobno velja tudi za Andresa Vombergarja, ki si je v nedeljo poškodoval mečno mišico in že opravlja terapije. Želi se čim prej vrniti na igrišče. Danes ne bo kandidiral za dvoboj, ali bi prišel v poštev za zadnje tekme v ligi, pa bo Olimpija sporočila v prihodnjih dneh. Na seznamu poškodovanih je tudi mladi up Stefan Petrović (poškodba hrbta), že od prej je znano, da Vitja Valenčič po hujši poškodbi kolena še dolgo ne bo mogel pomagati soigralcem, bi se pa lahko v zaključku sezone vrnil Hrvat Ante Ćorić, ki ga je Olimpiji posodila Roma. Po poškodbi kolena je namreč začel trenirati z ekipo.

Velika priložnost za Celjane in Koprčane

Rodolfo Vanoli je Koper do pokalne lovorike popeljal leta 2015. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bosta za drugo mesto v finalu pokala pomerila Celje in Koper. Branilcem državnega naslova v tej sezoni ne gre po načrtih. V prvi ligi so vse bližje devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek, v katerih bi se pomerili z drugoligaškim podprvakom (trenutno je to novomeška Krka). Edina možnost za Evropo se ponuja v pokalu. Podobno razmišljajo tudi v taboru Kopra, kjer so v prvenstvu v zadnjem obdobju izkusili rezultatski padec. Ker pa bo sklepno dejanje pokala 25. maja na Bonifiki, so kanarčki še kako motivirani, da preskočijo celjsko oviro in si zagotovijo nastop v finalu.

A tako razmišljajo tudi pri gostiteljih, ki so pod vodstvom Agrona Šalje začeli zmagovati pogosteje kot prej. Vložek je ogromen, želja po lovoriki in vozovnici za Evropo pa ogromna, zato velja v četrtek v knežjem mestu pričakovati zelo pestro srečanje. Ne nazadnje Rodolfo Vanoli že dobro ve, kako sladko je osvojiti pokalno lovoriko s Koprom. Pravico bo delil Rade Obrenović.