Koprčani prek Drave v polfinale Pokala Slovenije

Nogometaši Kopra so tretji polfinalisti Pokala Slovenije. Danes so se v četrtfinalu na Ptuju pomerili z Dravo in jo premagali z 2:0. Danes bo znan še zadni polfinalist, ko se bosta ob 17.30 v Lendavi spopadla pokalni podprvak Nafta in Olimpija, ki je v nedeljo že doživela udarec v Prekmurju. Domžale so v torek še drugič v tednu dni ugnale Maribor (2:1), Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Argon Šalja, pa so izločili Radomlje in ostali v boju za Evropo.

Pokal Slovenije, četrtfinale: Torek, 27. april:

Celje : Radomlje 2:0 (0:0)

Brecl 85., Kerin 90.+2. R.K.: Trdin 82./Radomlje.



Domžale : Maribor 2:1 (2:0)

Podlogar 23., Jakupović 42.; Klinar 60. Sreda, 28. april:

Drava : Koper 0:2 (0:1)

Mulahusejnović 29., 81.

Vargić (Koper) je v 34. minuti ubranil 11-m Rogini (Drava).



17.30 Nafta – Olimpija

Rodolfo Vanoli je Koper popeljal med štiri najboljše v pokalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Drugoligaša s Ptuja v drugi ligi, kjer so nedavno zaradi nepravočasnega izpolnjevanja finančnih obveznosti do nekdanjega trenerja Muamerja Vugdalića za zeleno mizo izgubili tri točke, čaka še krčevit boj za obstanek, v pokalu, kjer je v osmini finala šokiral branilce naslova iz Murske Sobote, pa bi si lahko s senzacionalnim naslovom zagotovil celo igranje v Evropi!

A se za moštvo, ki ga vodi stari znanec slovenskih zelenic, Makedonec Viktor Trenevski, ni izšlo po željah. Koprčani, ki kljub nekoliko slabšim rezultatom v prvenstvu še vedno zaupajo trenerju Rodolfu Vanoliju, so namreč gostitelje premagali z 2:0, oba gola pa je dosegel Nardin Mulahusejnović, sicer tudi tudi najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Koprčani tako ostajajo v igri nastop v Evropi.

Stanković: Glavno je, da se iz tega nekaj naučimo

Olimpija je v nedeljo izkusila prvi poraz v letu 2021. Brez točk je ostala v Fazaneriji proti Muri (0:3). V sredo jo čaka še eno gostovanje v Prekmurju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje četrtfinala pokalnega tekmovanja bo v Lendavi, kjer bo gostovala favorizirana Olimpija. Ljubljančani ne skrivajo cilja. Sezono želijo končati z dvojno krono in ponoviti dosežek iz sezone 2017/18, ko se je pod veliki uspeh podpisal Igor Bišćan. V tej sezoni so v pokalu že igrali pri drugoligašu, ko je slovenska javnost jeseni spremljala eno od najbolj stresnih predstav.

Zmaji so v Brežicah že zaostajali z 1:3, vse tri zadetke za Posavce je dal zdajšnji napadalec Celja Ester Sokler, nato pa le izsilili loterijo kazenskih strelov in napredovanje med najboljših osem. To je bila tudi edina tekma v tej sezoni, v kateri se je med strelce za Olimpijo vpisal nekdanji kralj prvoligašev, strelec Ante Vukušić. V sredo čaka Ljubljančane novo gostovanje pri drugoligašu.

Lahko Nafta s trenerjem Dejanom Dončićem poskrbi za odmevno presenečenje v pokalu? Foto: Grega Valančič/Sportida

Izbranci Gorana Stankovića, ta je v nedeljo doživel prvi poraz, odkar vodi Olimpijo, odhajajo k Nafti. Prekmurje jim v tem tednu ni prineslo sreče. Mura je zeleno-bele v nedeljo "prizemljila" s 3:0, a zmaji s prednostjo štirih točk pred Mariborom še vedno ostajajo prvi favoriti za osvojitev državnega naslova.

"To je nogomet. Smo prvi na lestvici in tekem je še veliko. Gremo tekmo za tekmo. Glavno je, da se nekaj naučimo iz tega poraza in ga potem pustimo za sabo," sporoča strateg Olimpije, ki bo imel opravka z zelo motiviranimi gostitelji. Vodi jih Dejan Dončić, ki je v prejšnji sezoni že osrečil navijače Lendavčane s tem, da jih je po nepozabni drami proti Radomljam popeljal v finale.

Šalja začel novo službo z zmago

Luka Kerin je postavil končni rezultat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V knežjem mestu je bilo na praznični dan marsikaj drugače. Nogometašev Celja prvič v tem letu ni vodil Jiri Jarošik. Nekdanji zvezdnik češkega nogometa je po nizu skromnih rezultatov, po katerih so aktualni državni prvaki v Prvi ligi Telekom Slovenije padli na zelo nevarno deveto mesto, prepustil mesto drugemu.

Prišel je Agron Šalja, za seboj pustil delo selektorja kadetske reprezentance Slovenije in se posvetil klubskim izzivom. Celjanom želi zagotoviti obstanek, hkrati pa v pokalu naskakovati evropsko vozovnico, od katere je po zmagi nad Radomljami oddaljen le še dva koraka. Za napredovanje v polfinale sta za aktualne prvake ob koncu srečanja ob številčni premoči po izključitvi Gašperja Trdina zadela Amadej Brecl in Luka Kerin. Celjani so se tako že šestič v zadnjih desetih sezonah uvrstili med najboljše štiri ekipe v pokalnem tekmovanju.

Vijoličasti Rožman izločen v "svojih" Domžalah

V mestu ob Kamniški Bistrici sta se za polfinalno vstopnico pomerila Domžale in Maribor. Zmage in napredovanja so se veselili Domžalčani, ki so zmagali z 2:1 in tako proti Mariboru slavili še drugič v enem tednu. Prejšnji teden so domžalski nogometaši v Ljudskem vrtu 15-kratne slovenske prvake na tekmi prve lige ugnali s 3:1.

Domžale : Maribor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Domžalčani so za zdaj pri dveh pokalnih lovorikah, v sezoni 2016/17 so jo osvojili pod taktirko Simona Rožmana, ki zdaj vodi Maribor. Ta pokala ni osvojil vse od leta 2016, skupaj pa ima devet tovrstnih naslovov.

Domžalčani so v uvodu tekme pokazali več, povedli pa so v 23. minuti, ko je pred vrati žogo po strelu Svena Šoštariča Karića v mrežo preusmeril Matej Podlogar. Gosti tudi pozneje niso pokazali veliko, v 43. minuti pa so domači podvojili prednost, ko je Arnel Jakupović zadel z desetih metrov.

Domžalčani so nazadnje osvojili pokal leta 2017. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rožman je na začetku drugega polčasa na igrišče poslal kar štiri nove igralce, Jana Repasa, Jana Mlakarja, Aleksa Pihlerja in Aljošo Matka, v 60. minuti pa je Maribor zmanjšal zaostanek z golom Denisa Klinarja z desne strani. V tem delu precej odločnejši gosti so pritiskali za izenačenje, imeli tudi nekaj nevarnih strelov, a je domžalska vrsta zdržala do konca in se veselila polfinala.