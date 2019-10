Bitka za pokal: Mura danes v Domžalah, ki lovijo bližnjico do Evrope

Danes bo v Domžalah, kjer je v torek pred polnimi tribunami Športnega parka uspel mladincem Domžal zgodovinski dosežek , odigrana zadnja prva tekma četrtfinala pokala Slovenije. V "finalu pred finalom" se bosta ob 17. uri pomerila Domžale in Mura. Na preostalih prvih tekmah so si prednost zagotovili Nafta (2:1 proti Rudarju), Aluminij (1:0 proti Kopru) in Radomlje (1:1 v Celju).

V pokalnem tekmovanju je v igri za naslov ostalo le še osem klubov. Kar trije izmed njih so drugoligaši. Lovorika prinaša mamljivo nagrado, preboj v Evropo. Ker sta se že v osmini finala poslovila največja slovenska kluba Maribor in Olimpija, so se povečali apetiti vseh četrtfinalistov. V četrtfinalu nastopa pet nekdanjih pokalnih zmagovalcev, svojo krstno lovoriko pa bodo naskakovali Aluminij, Nafta in Radomlje.

Razdrh samozavesten, Šimundža previden

Danes bosta spored prvih četrtfinalnih tekem sklenila Domžale in Mura. Rumenim ne cvetijo rožice v prvenstvu, tako da možnost preboja v Evropi vidijo tudi v pokalu. "Čaka nas zahteven nasprotnik, ki je v prvenstvu izgubil samo eno srečanje. Iskali bomo svojo priložnost, smo dovolj kvalitetni in mislim, da smo tudi videti vedno bolje. Nekatere stvari moramo odpraviti in jih odpravljamo, tako da se zelo veselim tekme. Mislim, da ta še ne bo odločala zmagovalca, temveč da bo to znano v Murski Soboti. V srečanje gremo samozavestno, poskušali ga bomo dobiti, je pa res, da smo z Muro v tej sezoni enkrat remizirali in enkrat izgubili. Toda to je nova tekma, nova zgodba, maksimalno smo osredotočeni že na prvo srečanje," pred današnjim srečanjem razmišlja trener Andrej Razdrh.

Kluba Domžale in Mura se bosta prvič v četrtfinalu pomerila v četrtek na stadionu ob Kamniški Bistrici. Foto: Urban Meglič/Sportida

Strateg Mure v tej sezoni v prvenstvu še ni izgubil proti rumenim. Doma je zmagal s 3:0, v gosteh pa remiziral brez zadetkov. "Prvenstvo in pokal sta popolnoma različni tekmovanji. V prvenstvu imaš na razpolago 36 tekem, v pokalu pa sedaj zgolj dve. Hitro lahko izpadeš iz tekmovanja. Specifika tekmovanja so presenečenja in nepredvidljivost. Vemo, da so Domžale ekipa, ki zna in želi igrati ter ima individualno kvaliteto, zato bomo za napredovanje morali biti zelo tekmovalni v obeh tekmah," opozarja Ante Šimundža.

Kidričani v Koper z minimalno prednostjo

Aluminij je na prvi četrtfinalni tekmi premagal Koper z 1:0. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V četrtfinalu bosta v nasprotju z uvodnimi krogi odigrani dve tekmi, tako da bodo boji, ki bodo odredili četverico polfinalistov, še izdatni. Uvodno četrtfinalno dejanje je bilo v Kidričevem, kjer je doma v tej sezoni izjemni Aluminij. "Šumarji" imajo jekleno obrambo, kar so dokazali tudi proti Kopru. Edini zadetek na tekmi je v 73. minuti dosegel Mihael Klepač, Primorci pa so tako doživel prvi poraz v sezoni. Povratna tekma bo na sporedu 29. oktobra.

Nafta je v Lendavi z 2:1 porazila Rudar. Za vodstvo Nafte je v 49. minuti zadel Alen Ploj, v 64. minuti pa je vodstvo domače ekipe povišal Stjepan Oštrek. Edini zadetek za Rudar je osem minut pozneje dosegel Elvedin Džinić.

Radomljani so prvo tekmo četrtfinala s Celjem v gosteh odigrali neodločeno in presenetili prvoligaškega tekmeca. Domači so povedli v 23. minuti z golom Ivana Božića, Radomljani pa so izenačili v 84. minuti, ko je celjsko mrežo zatresel Luka Guček.

Povratne tekme bodo 29. in 30. oktobra.