Pečnik novinec pri Domžalah

Krilni nogometaš, ki se odlično znajde tudi na položaju bočnega branilca, se je v lanski sezoni kot posojen nogometaš kalil pri ravenskem Fužinarju, za katerega je na trinajstih drugoligaških tekmah vpisal pet zadetkov. Pred tem je zastopal še barve Mislinje in velenjskega Rudarja, v preteklosti pa je bil tudi član vseh mladinskih reprezentančnih selekcij Slovenije.

"Občutki ob podpisu pogodbe so zares čudoviti. Prihajam v izredno dobro organiziran klub, ki slovi po odličnem delu, o čemer sem se že lahko prepričal na lastne oči. Ko sem izvedel za zanimanje Domžal, nisem niti najmanj okleval pri svoji odločitvi. Moj cilj je, da se v najkrajšem možnem času privadim na novo sredino in se dodobra spoznam s soigralci ter hkrati ponotranjim zahteve trenerja in njegovih najožjih sodelavcev. V Domžale prihajam z močno željo po napredku, s trdim delom pa si želim pa stopiti po poti številnih nogometašev, ki so v tem klubu naredili velik korak naprej," veselja ob prihodu v rumeno družino ni skrival mladi nogometaš.

Prihaja kot zamenjava za Ibraimija in Kirma

Novinca v rumeni družini je pozdravil tudi športni direktor Matej Oražem, ki je prepričan, da ima s svojim potencialom, mladostjo in močno željo še veliko prostora za napredek: "Po odhodu Agima Ibraimija ter Andraža Kirma smo iskali pomoč na zunanjih položajih, kjer se je Tilen pokazal kot primerna zamenjava. Gre za zelo raznovrstnega nogometaša, ki ima za seboj že nekaj prvoligaških izkušenj in bo lahko s svojo mladostjo in igrivostjo hitro ujel ritem naše ekipe in si na ta način skušal izboriti mesto v začetni enajsterici. Na trenutke je že pokazal svoj bogat potencial, verjamemo pa, da lahko v naši sredini še napreduje in nam hkrati pomaga do želenih rezultatov."