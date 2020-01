Olimpija v Turčijo brez največje okrepitve, Hadžiću težko za Mandarića #video

Pripravljalno obdobje Olimpije prehaja v najbolj pomemben del. Zmaji se odpravljajo v Turčijo, kjer se bodo mudili dva tedna ter odigrali štiri prijateljske tekme. Pomerili se bodo tudi z najboljšima ukrajinskima kluboma, Šahtarjem in Dinamom iz Kijeva.

Rožman upa, da bo Olimpija plula v mirnih vodah

Safet Hadžić je bil na zadnji tekmi zadovoljen s prikazanim v uvodni uri. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Safet Hadžić se omenjenih izzivov veseli. Zagovarja miselnost, da se v pripravljalnem obdobju največ izvleče iz dvobojev proti močnim tekmecem. Tako je bilo že v soboto, ko je Olimpija ostala praznih rok na Rujevici proti Rijeki (2:4).

Hadžić je bil zadovoljen z igro v uvodnih 60 minutah in spoznanjem, da je Olimpija v prvem polčasu prevladovala v igri. ''Gre za kvalitetno moštvo. Upam le, da bo klub v organizacijskem smislu ostal v mirnih vodah. Če bo, bo slovensko prvenstvo zanimivo do konca,'' je pohvalil zeleno-bele Simon Rožman, trener Rijeke, ki bo ta konec tedna že nadaljevala s sezono.

To se mu zdi neresno

Milan Mandarić ostaja do nadaljnjega prvi mož Olimpije, čeprav je načrtoval, da bo še pred spomladanskim delom predal štafeto nasledniku. Foto: Vid Ponikvar Olimpija bo s prvenstvom nadaljevala šele čez dobre tri tedne, tako da ima še dovolj časa za pripravo, pa tudi sestavo moštva. Ker poteka zimski prestopni rok, bi lahko prišlo do nekaterih sprememb. Napovedovale so se tudi pri lastništvu kluba, a s strani potencialnih nemških vlagateljev ni prišlo do prevzema.

Kako je to doživljal trener Hadžić? ''Meni je smešno, če me razumete, da prihajajo ljudje, ki sploh ne vedo, ali imajo denar. To se mi zdi neresno. Težko mi je za predsednika, da prihaja do takih zadev in ima takšne težave,'' se mu smili prvi mož Olimpije Milan Mandarić, ki mu je padel v vodo načrtovan posel z Nemci, tako da ostaja do nadaljnjega predsednik zmajev.

Zanimiv načrt Dalmatinca

Čeprav se Ante Vukušić sooča s ponudbami, želi nadaljevati sezono pri Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpijo bo spremljal tudi v Turčiji, kjer bo pilila formo za nadaljevanje sezone in težko pričakovani večni derbi 22. februarja v Ljudskem vrtu. Trener poudarja, da bi se lahko do takrat igralski seznam še nekoliko spremenil. ''Višji cilji, višji interesi,'' se zaveda, da bi lahko zaradi prestopnega roka ostal brez nekaterih nosilcev igre, denimo Stefana Savića ali Mackyja Bagnacka.

O tem, kdo bi lahko ostal, kdo pa odšel, ima zanimivo mnenje prvi strelec prvenstva Ante Vukušić: ''Poznamo naše cilje. Najbolj pomembno je, da ostanemo skupaj in osvojimo naslov. Naš cilj je, da skupaj osvojimo naslov, potem pa naj se vsi prodajo,'' je odvrnil v šali Dalmatinec, ki se je v soboto na Reki prvič letos vpisal med strelce.

Brez Elšnika, Hadžić išče novega branilca

Timi Max Elšnik se je preselil na Otok pri 16 letih. Jeseni se je vrnil v domovino in počival, nato ga je v svoje vrste pripeljala Olimpija. Foto: Planet TV Zaradi zdravstvenih težav v Turčijo ne bo odpotoval Timi Maxi Elšnik. 21-letni Štajerec si je poškodoval mišico. Posledice neigranja, saj je bil v zadnji polovici leta brez delodajalca, in napornega prvega dela priprav, kjer je bila v ospredju krepitev moči in tekalnih sposobnosti, so terjale svoje. V Ljubljani bo v naslednjih tednih opravljal terapije, Mario Jurčević, Endri Čekiči in Bojan Knežević, ki imajo tudi opravka z (blažjimi) zdravstvenimi težavami, pa se bodo v četrtek vkrcali na letalo in odpotovali v Antaljo.

Trener Hadžić želi na osrednji del priprav odpeljati 23 izbrancev, v Turčiji pa se bodo vzporedno z reprezentanco do 19 let mudili trije upi Olimpije Michael Pavlović, Enrik Ostrc in Matija Burin. Hadžić želi okrepiti osrednji del obrambe, tako da ni izključena možnost, da bi se do konca meseca pridružil Olimpiji še kakšen novinec.

Seznam pripravljalnih tekem Olimpije:

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo) 18. januar Olimpija : Krka Novo mesto (Slo/2) 5:1 Menalo 2, Sešlar, Jurčević, Tomić 19. januar Olimpija : Brežice Terme Čatež (Slo/2) 2:0 Jurčević, Lupeta 21. januar Olimpija : Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) 0:2 / 23. januar Olimpija : Dinamo Zagreb 2 (Hrv/2) 3:1 Lupeta, Brkić, Menalo 25. januar Rijeka (Hrv/1) : Olimpija 4:2 Vukušić, Lupeta 29. januar Olimpija - Radomlje (Slo/2) /dvoboj ne bo odigran 1. februar Olimpija - Slovan Bratislava (Slk/1) 3. februar Olimpija - Željezničar Sarajevo (BiH/1) 5. februar Olimpija - Dinamo Kijev (Ukr/1) 8. februar Olimpija - Šahtar Doneck (Ukr/1) 15. februar Celje (Slo/1) - Olimpija

Ukrajinec Taras Bondarenko (nazadnje Radnički Niš) je že preteklost, zdaj ljubljanski klub, čeprav ima omejene finančne zmožnosti, pogleduje proti novim možnostim, s katerim bi Hadžić razširil seznam branilcev za derbi v Maribor. Na njem namreč zaradi kazni ne bosta mogla nastopiti Miral Samardžić in Macky Bagnack, kar bi bil lahko velik udarec za goste …