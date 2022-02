Danes gre zares, Olimpija in Mura na težko pričakovanem festivalu novincev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 17.30 se bosta v Stožicah, kjer bo lahko dvoboj spremljalo največ 750 gledalcev, za točke spopadli Olimpija in Mura. To bo prvo prvoligaško nogometno dejanje v Sloveniji v letu 2022. Zimski prestopni rok je v obeh zasedbah poskrbel za številne spremembe, tako da bo na delu kar nekaj novincev.

Tekma bi morala biti prvotno odigrana v jesenskem delu, tik pred zgodovinsko zmago črno-belih v Evropi nad Tottenhamom. Takrat je Muro, ki v tej sezoni prvič brani naslov slovenskega prvaka, še vodil Ante Šimundža, njen dres pa je nosil slovenski nogometaš Žan Karničnik. Dvoboja v Stožicah vendarle ni bilo. Zaradi velikega števila okužb z novim koronavirusom v vrstah gostiteljev, ki so dvigovale prah in spravljale v slabo voljo goste iz Prekmurja, je bila tekma odpovedana. Odigrana bo danes ob 17.30, z njo pa se bo tudi uradno začel spomladanski del.

To bo prva prvoligaška tekma, odigrana v letu 2022. Zaradi državnega odloka o zajezitvi epidemije novega koronavirusa bo lahko dvoboj v Stožicah spremljalo v živo največ 750 gledalcev, med njimi pa ne bo gostujočih navijačev, kar bo velika škoda za goste, vajene podpore zvestih privržencev, ki so znali v preteklosti zelo napolniti ljubljanske tribune.

Čontala prvič v 1. SNL, Prtajin je podžgan

Olimpija doma proti Muri ni izgubila že 18 let. Tako se je veselila zmage pred skoraj letom dni. Foto: Vid Ponikvar Danes se obeta krstni nastop številnih nogometašev, a tudi trenerja. Muro bo prvič kot prvi trener vodil Damir Čontala, mladi prekmurski strateg, ki bo poskušal v taktičnem smislu prelisičiti stanovskega kolega Dina Skenderja. Hrvaški trener se v zadnjih krogih jesenskega dela, ko je na vročem stolčku na željo novega vodstva kluba nasledil Sava Miloševića, ni mogel pohvaliti z vrhunskimi rezultati. Igra ga je do neke mere še lahko zadovoljevala, rezultati, zlasti pa učinkovitost v napadu pa veliko manj. Tej težavi je posvečal veliko pozornosti v pripravljalnem obdobju.

Športni direktor Mladen Rudonja je v navezi s trenerjevim bratom Marinom Skenderjem poskrbel za kopico novih igralcev, med katerimi je z zadetki v pripravljalnem obdobju izstopal visoki Dalmatinec Ivan Prtajin, navijače Olimpije pa sta najbolj navdušila prihoda mladih slovenskih reprezentantov Nika Prelca in Aljošo Matka, nekdanjega napadalca Maribora in Brava, tudi zadnjega vijol'čnega bojevnika, ki so ga izbrali navijači NK Maribor.

Mura in Olimpija sta se v jesenskem delu 11. septembra pomerili v Fazaneriji. Mura je zmagala z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri zmajih bi lahko danes v 1. SNL debitiralo kar nekaj igralcev, zlasti hrvaških legionarjev, ki so bili podobno kot vsi zimski novinci zaradi poznega izpolnjevanja določenih finančnih obveznosti iz preteklosti registrirani za Olimpijo "pet minut pred dvanajsto". "Čaka nas obračun z aktualnim prvakom Slovenije, to pove vse. Tudi o Mariboru (Olimpija se bo z večnim tekmecem pomerila v nedeljo, 13. februarja, op. p.) ne gre izgubljati besed. Toda prav zaradi tega smo še toliko bolj podžgani. Toliko bolj odločeni, da bomo dobro štartali v drugi del sezone. Želja je jasna - osvojiti maksimalno število točk," pred tekmo razmišlja Prtajin. Zanimivo je, da je Olimpija nazadnje doma v prvi ligi proti Muri izgubila pred 18 leti.

Vseh sedem zimskih novincev je Nogometna zveza Slovenije ravnokar registrirala za Olimpijo. Sedmerica bo lahko zaigrala že na sredini tekmi z Muro. 🐉💪https://t.co/SMI8Hqe4qA — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 7, 2022

Novih obrazov ne manjka niti pri Muri. Slovenski prvak v obrambi stavi na izkušnje nekdanjega slovenskega reprezentanta Grege Balažica, v napadu se je kot zadnji pridružil napadalec s Kosova Mirlind Daku, prispel je ravno iz "Skenderjevega" Osijeka, v vratih bi lahko ob odsotnosti še vedno poškodovanega Matka Obradovića debitiral njegov rojak Marin Ljubić, v zvezni vrsti pa bi bil lahko ogromna dodana vrednost za prvake Luka Bobičanec, ki je zaradi poškodbe izpustil precejšen del jesenskega dela.

Dvoboj med zadnjima dobitnikoma pokalne lovorike in državnega naslova se bo začel ob 17.30. Sodnik bo Mariborčan Slavko Vinčić.

1. SNL, 17. krog (zaostala tekma): Sreda, 9. februar:

17.30 Olimpija - Mura