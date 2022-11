Olimpija na očitke o sodniški pomoči odgovarja s sarkazmom

Na vrhu 1. SNL nič novega. Vse od 2. kroga ga zaseda ljubljanska Olimpija, njena prednost pred zasledovalci pa nezadržno narašča, tako da se krog tistih, ki verjamejo, da bi lahko ciljno črto prvoligaškega maratona kot prvi prečkal kateri izmed tekmecev Olimpije, iz tedna v teden manjša.

V zmajevem gnezdu so zelo ponosni, da se lahko med vsemi vodilnimi prvoligaškimi klubi v Evropi, ki igrajo od poletja do poletja, pohvalijo z največjo prednostjo. O tem je javno spregovoril tudi trener Albert Riera, ki mu je v Stožicah uspel pravcati čudež, saj je varovance, čeprav je z njimi začel sodelovati v turbulentnem obdobju, popeljal do odmevnega podviga. Od razpoložljivih 51 točk jih je osvojil kar 43. Prednost Olimpije pred drugouvrščenimi Celjani po 17. krogu znaša že 13 točk, tako da so si zmaji po zmagi v Domžalah že zagotovili jesenski naslov.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, foto Nik Moder/Sportida:

"Ko igraš pred reprezentančnim premorom, je vedno pomembno, da končaš pozitivno in gremo lahko vsi srečni na odmor. Trenutno je vse popolno. Pred to tekmo smo bili mogoče v manjši krizi glede igre, a smo vseeno zmagovali. Ko se bomo zdaj spet dvignili, se nas bodo lahko preostali še bolj bali," je Timi Max Elšnik, kapetan zmajev in eden izmed dveh slovenskih članskih reprezentantov Olimpije, dal misliti zasledovalcem.

Ti si lahko le mislijo, kaj bi jih lahko doletelo, če bodo zmaji v nadaljevanju sezone še povzdignili raven igre. Že tako so ugodne rezultate dosegali tudi z manj prepričljivo igro od tiste, ki so jo kazali na začetku sezone, če pa bi zaigrali še bolje, bi bila v državnem prvenstvu verjetno največja neznanka, kdo se bo dokopal do drugega mesta. Prvo bi bilo že oddano.

Kapetan sarkastično o molitvah, trener o prijateljih med sodniki

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik v nadaljevanju sezone pričakuje še boljše predstave zmajev. Foto: Nik Moder/Sportida "Imamo veliko sreče, pa tudi sodniki so na naši strani, zato imamo 43 točk. Vsak dan veliko molimo na treningu in potem končamo s takšnim številom zmag," je kapetan Elšnik, znan po iskrenih in neposrednih odgovorih, sarkastično pojasnil, zakaj je Olimpija tako uspešna v tej sezoni. O govoricah in obtožbah, češ da so delivci pravice naklonjeni vodilnemu prvoligašu, največ takšnih mnenj je zaznati v Mariboru, o tem pogosto razpreda na primer Zlatko Zahović, se v taboru Olimpije veliko pogovarjajo. Zato ni bilo naključje, da se je ob takšne komentarje obregnil tudi trener Riera.

"Bili smo boljši od Domžal in si priigrali več priložnosti za zmago. To je bila ena prvih tekem, na kateri smo bili vseh 90 minut boljši od nasprotnika. Zelo sem vesel za svoje fante, saj zmagujejo. Trener ne zmaguje na tekmah," je španski strateg sprva pohvalil svoje izbrance, nato pa se povsem posvetil govoricam o sodniški pomoči ljubljanskemu klubu.

Ali so Olimpiji do prvega mesta na lestvici pomagali tudi sodniki? Da. 37 glasov + 34,91%

Ne. 69 glasov + 65,09% Oddanih 106 glasov

"Vesel sem, da imamo Vidovška in da so sodniki na naši strani. Oni so naši prijatelji. Ko slišim govorice ljudi iz nogometa, da zmagujemo zaradi sodnikov in vratarja, lahko povem samo, da 43 točk ne osvojiš zaradi sreče ali sodnikov, prav tako zaradi tega nimaš 11 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci (prednost se je po remiju med Celjem in Koprom povzpela na 13 točk, op. p,) in 31 doseženih golov na 17 tekmah. Če igraš dobro, morda potrebuješ tudi nekaj sreče, da se žoga od vratnice odbije v mrežo. A srečo je treba izzvati. Sodniki in vratarji ne dosegajo golov, temveč ta ekipa, ki si ustvarja veliko priložnosti in dosega gole."

Riera opozarja: Čaka nas še dolga pot

Matevž Vidovšek je za Olimpijo v 1. SNL branil na 11 tekmah. Zadetek je prejel le na eni! Foto: Nik Moder/Sportida V Domžalah se je ponovil vzorec, ki navijače Olimpije navdušuje že večji del sezone. Ko med vratnicama zmajev stoji Matevž Vidovšek, so vrata Ljubljančanov skoraj zaklenjena. Na 11 nastopih je prejel le en zadetek!

Njegovo kakovost je prepoznal tudi selektor Matjaž Kek in ga prvič vpoklical v reprezentanco, kjer bo ob Igorju Vekiću rezerva Janu Oblaku (Vid Belec je izpadel s seznama zaradi poškodbe). Ni pa jih malo, ki bi na seznamu najboljših slovenskih nogometašev pričakovali tudi 20-letnega Svita Sešlarja, strelca že osmih zadetkov v tej sezoni, ki je v Športnem parku ob Kamniški Bistrici poskrbel za potezo srečanja, mojstrsko izvedbo prostega strela. Sešlar za zdaj ostaja pod okriljem mlade slovenske izbrane vrste, ki jo vodi Milenko Ačimović.

V koledarskem letu 2022 bo novopečeni jesenski prvak odigral še tri tekme. Najprej bo na derbiju vodilnih ekip gostil Celjane, nato v Stožicah pričakal še Muro in se za konec odpravil še k zadnjeuvrščenemu Taboru.

Po koncu reprezentančnega premora, prvenstvo naj bi se nadaljevalo konec novembra, bo Olimpija na derbiju 18. kroga gostila Celjane. Foto: Nik Moder/Sportida

Že tri kroge pred koncem jesenskega se lahko pohvali z "lovoriko", ki jo želi čez pol leta nadgraditi v tisto, ki resnično nekaj velja. Želi prejeti "kanto", spraviti na noge Ljubljano in preizkusiti srečo v kvalifikacijah za ligo prvakov. V taboru Olimpije pa vseeno ostajajo previdni, saj se zavedajo, da bo sezona še dolga in naporna. "Še vedno nas čaka dolga pot, sezona je še dolga. Pomembno je, kako sezono začneš, a še pomembneje je, kako jo končaš. Imamo veliko mladih igralcev, za katere vem, da lahko igrajo še bolje," je poleg Elšnika dal misliti tekmecem tudi Riera. Po njegovem lahko namreč Olimpija v nadaljevanju sezone, če ne bo kadrovskih sprememb, pokaže še več!