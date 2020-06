Novo podaljšanje v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v zadnjih dneh podaljšali sodelovanje z vratarjem Ivanom Vargićem in Ivanom Borno Jelićem Balto, so Koprčani, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v elitni slovenski nogometni ligi, na družbenem omrežju Facebook potrdili, da bo še naslednji dve leti njihov član tudi srednji branilec Denis Cerovec.