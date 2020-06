Koprčani nase priklenili fanta, ki je pokopal Maribor

Pri Kopru, novopečenem slovenskem prvoligašu, med katere so se nogometaši z Obale vrnili po triletni odsotnosti, nadaljujejo kadrovanje pred začetkom nove sezone. Danes so podaljšali sodelovanje z zelo obetavnim Žanom Beširjem.

Po odločitvi Nogometne zveze Slovenije, da zaradi pandemije novega koronavirusa predčasno konča drugoligaško sezono 2019/20, je postalo jasno, da se FC Koper, prvak iz leta 2010, po sezoni 2016/17 vrača med prvoligaše.

Od takrat se na Bonifiki, kjer glavne niti vleče predsednik Ante Guberac, pospešeno pripravljajo na novo sezono. Od nekaterih nogometašev so se že poslovili (Dejan Djermanović, Edi Baša …), z nekaterimi pa so Koprčani podaljšali sodelovanje. Že pred dnevi so to storili s tremi hrvaškimi nogometaši, vratarjem Ivanom Vargićem, Ivanom Borno Jelićem Balto in Markom Pejićem, zdaj pa je bil za dobre igre s podaljšanjem pogodbe nagrajen tudi mladi Žan Bešir. Podpisal je dvoletno pogodbo.

Žan Bešir ob podpisu nove pogodbe Foto: FC Koper

Komaj 19-letni up primorskega in tudi slovenskega nogometa je v Koper iz Primorja prišel lani poleti in hitro opozoril nase. V tej sezoni je kljub mladosti odigral devet prvenstvenih tekem, štiri nastope pa zbral tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem je zabil tudi zlata vreden gol. Prav on je bil namreč tisti, ki je septembra lani zabil prelomni gol za Koprčane v 2. krogu pokalnega tekmovanja, ki je bil usoden za Maribor. Ta je izgubil z 2:3, Bešir, ki je bil na tej tekmi na igrišču od prve do zadnje minute, pa je zadel za vodstvo Koprčanov z 2:1.