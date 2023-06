Nova okrepitev v vrstah Olimpije

Nogometaši v prvi ligi počasi končujejo poletni odmor, med drugim se na delo počasi vračajo tudi nogometaši Olimpije. Novi trener Olimpije bo prvi trening zeleno-belih, ki se bodo med 23. in 28. junijem mudili v Avstriji, vodil v ponedeljek. Dan pred tem bodo Zmaji opravili številna testiranja. Moštvu se bodo z naslednjim tednom priključili mladinci Marko Ristić, Aldin Jakupović in Tihomir Maksimović, zraven bosta tudi novinca Ahmet Muhamedbegović in Raul Alexander Florucz, ki je sodelovanje s klubom sklenil že pred meseci. Na začetku poletnih priprav bosta odsotna članska reprezentanta Slovenije Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek. Ob tem so v ljubljanskem klubu že pred dnevi napovedali novo odmevno okrepitev, a še pred tem je v javnost pricurljalo še novo ime v strokovnem štabu ljubljanskega kluba.

Taboru Olimpije naj bi se po informacijah Istrasporta pridružila tudi nova fizioterapevtka Riva Milić, ki bo zagotovo požela nekaj pozornosti. Nova fizioterapevtka v ljubljanskem klubu je po končani fakulteti zadnja štiri leta svoje delo opravljala v mladinski šoli Rijeke. Hrvatica je med drugim delovala tudi v RK Rudar Adria Oil, trenutno pa se pogosto mudi tudi na reprezentančnih ženskih nogometnih tekmah hrvaške izbrane vrste.

