Dejan Petrović je z Rijeko podpisal dveletno pogodbo. Nekdanji vezni nogometaš Aluminija, ki je dvakrat nosil tudi dres z državnim grbom, je v letošnji sezoni igral za dunajsko Avstrijo, v svojih vrstah pa so si ga želeli tudi slovenski klubi.

"Rijeka je zanimiv projekt, ki se gradi že več let. Všeč sta mi mesto in stadion in prvi vtisi so odlični, zato mislim, da sem se odločil prav. Veselim se novih izzivov," je ob podpisu pogodbe dejal 25-letni Petrović in dodal, da se je o razmerah podrobno pozanimal pri slovenskih nogometaših, ki so v zadnjih letih igrali na Reki.

Beganović zapušča Muro

Amar Beganović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po letu in pol se od Fazanerije poslavlja Amar Beganović. Nogometaš se vrača v domovino in bo kariero nadaljeval v Sarajevu. Beganović je za Muro odigral 53 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel tri zadetke ter prispeval dve asistenc. V zameno za odškodnino se zdaj seli v Sarajevo.

"Želel bi se zahvaliti vsem v klubu, od uprave, osebja, trenerjev pa do mojih soigralcev. Za menoj je res lepo obdobje, hvaležen sem za vsako minuto, ki sem jo preživel v čarno-bejlon na treningu in na tekmi. Velika zahvala navijaški skupini Black Gringos, ki nas je podpirala v dobrem in slabem. Klubu želim vse najboljše in želim, da se Mura vrne tja, kamor spada, saj si to vsi v klubu in okoli njega zaslužijo. Verjamem, da se bo to tudi zgodilo," je ob slovesu dejal nogometaš.