Olimpija in Maribor bosta morala odšteti visoko denarno kazen

Tako Olimpija kot Maribor bosta morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti visoko denarno kazen.

Zaradi večkratnega prižiganja večjega števila bakel in metanja teh na igrišče ter večkratnega metanja različnih predmetov, lomljenja stolov in metanja teh na igrišče, povzročitve prekinitve tekme, večkratnega žaljivega skandiranja do gostujočih navijačev in ekipe ter do sodnika ter obmetavanja s pirotehničnimi sredstvi po koncu tekme bo moral ljubljanski klub odšteti 9350 evrov.

Ob tem so pri NZS upoštevali tudi predkaznovanost in olajševalne okoliščine. Obenem bo morala, kot je zapisano v sklepu disciplinskega sodnika, Olimpija eno tekmo igrati pred zaprto tribuno B v Stožicah, kjer se po navadi nahaja domača navijaška skupina Green Dragons. Kazen bo veljavna na prvi domači tekmi naslednje sezone.

Tudi Mariborčani bodo morali prvo domačo tekmo v naslednji sezoni odigrati brez navijačev na južnem delu stadiona Ljudski vrt, kjer so običajno zbrane Viole.

Poleg tega je tudi Maribor zaradi nešportnega vedenja navijačev prejel kazen, ki je še za tri tisočake višja kot tista Olimpije. Ob že pri Olimpiji omenjenih razlogih je kazen višja zaradi večkratnih močnih detonacij bakel, izstrelitev raket v smeri organizirane navijaške skupine nasprotne ekipe ter sežiganja večje količine stolov na tribuni stadiona v Celju. Disciplinski sodnik je pri tem prav tako upošteval predkaznovanost in olajševalne okoliščine.

