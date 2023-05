Kapetan se poslavlja od Brava, Barcelono zapušča Alba

Eden najboljših igralcev slovenskega nogometnega prvoligaša Brava Martin Kramarič se je poslovil od ljubljanskega kolektiva. Kot so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih, mu želijo srečo pri nadaljnjih izzivih. "Morda pa se naše poti nekoč ponovno srečajo," so dodali. Jordi Alba pa bo po 11 letih ob koncu sezone zapustil Barcelono.

Dosedanjemu kapetanu Martinu Kramariču so se v Bravu zahvalili "za vseh 109 tekem, 23 golov, 11 asistenc in 8985 minut na zelenici v rumeno-modrem dresu". Petindvajsetletnik, ki je v zadnji sezoni Prve lige Telemach prispeval 12 golov in šest podaj, je pred tem med drugim igral za Krko, Maribor in Krško. Že pred tem so se pri Bravu poslovili tudi od branilca Žana Trontlja ter vezista Almina Kurtovića, ki bo igral za Muro.

Alba zapušča Barcelono

"Barcelona in Alba sta dosegla dogovor o prekinitvi pogodbe, ki je igralca povezovala s klubom do konca sezone 2023/24," so sporočili iz Barcelone. "Barcelona javno izraža svojo hvaležnost Jordiju Albi za profesionalizem, predanost ter vedno pozitiven in topel odnos, ki ga je vedno pokazal do vsega, kar sestavlja družino Barcelone." Jordi Alba se je Barceloni pridružil iz Valencie leta 2012 in s katalonskim velikanom med drugim osvojil šest naslovov španskega prvenstva in en naslov lige prvakov. Španski mediji navajajo, da se bo Alba prostovoljno odrekel kar velikemu delu plače kot pomoč klubu, ki je v finančnih težavah. Alba stopa po stopinjah kapetana Sergia Busquetsa, ki bo prav tako poleti zapustil klub. Alba je za Barcelono odigral več kot 450 tekem, dosegel je 27 golov in prispeval 91 asistenc.

Šroler nič več pri Muri

Slovenski nogometni prvoligaš Mura, ki je zadnjo sezono v prvoligaški konkurenci sklenil na petem mestu, je na svoji spletni strani sporočil, da se je razšel z vezistom Martinom Šrolerjem. "Martin Šroler je sporazumno prekinil pogodbo z Muro in se poslavlja od Fazanerije," so zapisali pri Muri in dodali, da je 24-letni vezist v pravkar končani sezoni za Muro odigral 33 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa prispeval dva zadetka in štiri asistence.

Mura je sicer v torek predstavila prvo okrepitev za novo sezone, iz Brava je prišel 23-letni vezist Kurtović.