Kapetan se poslavlja od Brava: Morda se naše poti nekoč spet srečajo

Eden najboljših igralcev slovenskega nogometnega prvoligaša Brava Martin Kramarič se je poslovil od ljubljanskega kolektiva. Kot so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih, mu želijo srečo pri nadaljnjih izzivih. "Morda pa se naše poti nekoč ponovno srečajo," so dodali.

Dosedanjemu kapetanu so se ob tem zahvalili "za vseh 109 tekem, 23 golov, 11 asistenc in 8985 minut na zelenici v rumeno-modrem dresu". Petindvajsetletnik, ki je v zadnji sezoni Prve lige Telemach prispeval 12 golov in šest podaj, je pred tem med drugim igral za Krko, Maribor in Krško.

Že pred tem so se pri Bravu poslovili tudi od branilca Žana Trontlja ter tudi vezista Almina Kurtovića, slednji je že uradno postal član Mure.

Šroler nič več pri Muri

Slovenski nogometni prvoligaš Mura, ki je zadnjo sezono v prvoligaški konkurenci sklenil na petem mestu, je na svoji spletni strani sporočil, da se je razšel z vezistom Martinom Šrolerjem.

"Martin Šroler je sporazumno prekinil pogodbo z Muro in se poslavlja od Fazanerije," so zapisali pri Muri in dodali, da je 24-letni vezist v pravkar končani sezoni za Muro odigral 33 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa prispeval dva zadetka in štiri asistence.

Mura je sicer v torek predstavila prvo okrepitev za novo sezone, iz Brava je prišel 23-letni vezist Almin Kurtović.