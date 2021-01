Olimpijo okrepil slovenski prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''Zelo sem vesel, da sem podpisal s tako velikim klubom, kot je Olimpija. Vem, kaj Olimpija pomeni v slovenskem prostoru in k čemu stremi. Želim si, da bi skupaj z novimi soigralci dosegli zastavljene cilje,'' je po sklenitvi sodelovanja z ljubljanskim klubom, ki se mu je pridružil kot prost igralec, tako da Olimpiji ni bilo treba plačati odškodnine, dejal Nino Pungaršek. Petindvajsetletni zvezni igralec je z zmaji podpisal pogodbo do konca junija 2022.

Nova okrepitev Olimpije je Nino Pungaršek. 25-letni vezist, ki prihaja kot prost igralec, je s klubom sklenil sodelovanje do konca sezone 2021/2022. 🐉



Nino, dobrodošel! 💚🤝



Več na https://t.co/SNUFuV4wVm#DobrodošelNino #verjamemvzmaje pic.twitter.com/BHluJepMiM — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 27, 2021

Štajerec je večji del kariere prebil v Celju, vmes pa je bil posojen ekipama Šmartno 1928 in Bravo, tako da ne bo prvič igral v Ljubljani. Za branilce naslova je zbral 120 nastopov, v statistiko pa se vpisal z 11 zadetki in petimi asistencami.

Ogromno sprememb v zmajevem gnezdu

Olimpija v spomladanski del vstopa s tremi točkami zaostanka za vijolicami, v zimskem prestopnem roku pa je občutno prevetrila zasedbo. Prišel je novi trener Goran Stanković, njegova pomočnika sta nekdanji kapetan zmajev Darijan Matić in Srđan Trailović. Predsedniku Milanu Mandariću odslej pomaga poslovni partner Željko Mandarić, Mladen Rudonja ni več športni direktor, igralski kader pa se je občutno zmanjšal, saj je odšlo ogromno tujcev (Ante Vukušić, Goran Milović, Ivan Močinić, Mario Kvesić, Luka Marin, Angel Ljaskov, Jakov Blagaić, Dražen Bagarić …), poslovilo se je tudi nekaj domačih igralcev (Miral Samardžić, Jurij Španja, Haris Kadrić ...).

Novi trener Olimpije Goran Stanković namerava zasedbo okrepiti še z nekaterimi zimskimi prihodi. Foto: Vid Ponikvar

V klubu napovedujejo, da bo prišlo tudi nekaj novincev. Za zdaj sta prag ljubljanskega kluba prestopila 24-letni Črnogorec Mihailo Perović in leto dni starejši Pungaršek, nekdanji zvezni igralec Celja, kjer pa v šampionski zasedbi (2019/20) ni dobil veliko priložnosti. V zadnjem obdobju so ga pestile tudi zdravstvene težave, v Ljubljani pa se bo poskušal dokazati trenerju Stankoviću in pomagati Olimpiji k uresničitvi zadanega cilja, osvojitvi državnega naslova.

Olimpija je na pripravah v Umagu, kjer bo odigrala še dve prijateljski tekmi. Najprej v četrtek proti srbskemu drugoligašu Dinamu z Vranja, nato pa še proti Levskemu iz Sofije.