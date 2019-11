Nič ne bo z rekordom, ki smo ga pričakovali v Mariboru #video

"Ne bo pripravljen. Koleno, ki ga je mučilo že med reprezentančnim premorom, ko nekaj časa ni treniral, ga je znova ustavilo. Prišlo je do vnetja, otekline, tako da ga zadnje dni ni bilo na igrišču in v soboto ne bo mogel braniti," je pred jutrišnjo tekmo povedal trener Maribora Darko Milanič. Dodal je, da ima težave z zdravjem tudi Rok Kronaveter, čigar nastop je prav tako vprašljiv.

Jasmin Handanović bo jutri star 41 let, deset mesecev in dva dni, če bi nastopil, pa bi postavil absolutni rekord prve slovenske nogometne lige in postal najstarejši nogometaš, ki je zaigral v njej. Rekorder bo tako še vsaj nekaj dni ostal nekdanji vratar Celja Almir Mujčinović, ki je pred štirimi leti v prvi slovenski nogometni ligi branil, ko je bil star 41 let, devet mesecev in 29 dni.

Ljubljančan, ki navdušuje v vratih Maribora, bo tako na nov rekord moral počakati še nekaj časa. Morda celo do prihodnjega leta, če do srede, ko Mariborčane v Velenju čaka zadnja tekma v letošnjem letu, ne bo okreval.

Jasmin Handanović bo moral na naziv "najstarejši igralec v zgodovini slovenske lige" še nekoliko počakati. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Spomin na julijski polom je še živ

Maribor, ki je na drugem mestu prvenstvene lestvice in za vodilno Olimpijo zaostaja za dve točki, je sicer v dobri formi. Nanizal je štiri zmage (Celje in Bravo z 1:0, Domžale s 4:1 in nazadnje Aluminij z 2:0), proti Triglavu pa bo igral tretjič v tej sezoni. Nazadnje ga je septembra v Kranju premagal s 3:1, a zato hud udarec doživel poleti, ko je v prvi medsebojni tekmi sezone doma izgubil z 1:2.

"Ne smemo pozabiti tistega prvega kroga. Ob tem moramo upoštevati naš dogovor, vztrajati pri načelih, ki nam prinašajo uspeh v zadnjem obdobju. Da vsak najprej izpolni svoj del naloge s pravim pristopom, s trudom za moštvo in potem izrazimo kvalitete, ki jih imamo. Dobro smo se pripravili, značilnosti nasprotnika poznamo. Gredo dobro v protinapade, z žogo so zelo solidni in moramo oddelati tekmo na pravi način. Nismo zmagali že med tednom, ampak moramo v soboto na igrišču," se hudega spodrsljaja spominja tudi Milanič, ki v tej sezoni lovi svojo sedmo prvenstveno lovoriko v najboljši slovenski nogometni ligi, katere absolutni rekorder po številu osvojenih lovorik je skupaj z Bojanom Prašnikarjem.

Darko Milanič z Mariborom lovi šesto prvenstveno zmago v nizu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Mariboru rekorderjev ne manjka

Zdaj je imel Milanič možnost, da se mu med rekorderji Prve lige Telekom Slovenije, med katerimi je od vijoličastih seveda tudi najboljši strelec v zgodovini tekmovanja Marcos Tavares, a bo moral na ta trenutek Primorec na klopi mariborskega nogometnega ponosa počakati še nekaj dni. Ali pa celo nekaj mesecev …