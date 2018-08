Nejc Pečnik se je vrnil v Slovenijo in presenetil

Nekdanji slovenski reprezentant, ki je v izbrani vrsti nastopil na 31 tekmah, zabil šest golov in s Slovenijo zaigral tudi na svetovnem prvenstvu leta 2010, je nazadnje igral na Japonskem, tam je bil od leta 2014. Najprej je igral za prvoligaša JEF United in Omiyo Ardijo, v zadnjem letu pa bil član drugoligaša Tochigija. Z njim je pred kratkim pretrgal pogodbo, zato so se pojavile informacije, da se bo vrnil v prvo slovensko ligo, v kateri je v majici Celja odigral 119 tekem in zabil 20 golov.

Toda to se ni zgodilo, pri 32 letih se je namreč Nejc Pečnik odločil, da na najvišji ravni ne bo več igral, preselil se je v Dravograd, pri katerem je naredil prve nogometne korake.

Napadalec, ki je v svoji karieri igral še na Češkem (Sparta Praga), na Portugalskem (Nacional), v Rusiji (Samara), v Angliji (Sheffield Wednesday), v Srbiji (Crvena zvezda) in na Japonskem, bo tako v novi sezoni igral v tretji slovenski ligi.

Dravograd, ki ga s klopi vodi Marko Pšeničnik, je tekmovanje v tretji ligi sever sicer začel slabo in v prvem krogu doma s Šmartnim izgubil z 0:6.

