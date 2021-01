Muraši predstavili tretjo zimsko okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Mihaelu Klepaču in Samsindinu Ouru so pri NŠ Mura naznanili tretjo okrepitev. Njihov dres bo oblekel 20-letni napadalni vezist David Đurak, ki ima tako hrvaški kot slovenski potni list.

David Đurak se k Muri seli iz vrst hrvaškega drugoligaša Medžimurja iz Čakovca. V Zagrebu rojeni 20-letnik je med odraščanjem živel v Angliji, na Irskem, Švedskem in Hrvaškem. Poleg hrvaškega ima tudi slovensko državljanstvo, saj je mama Slovenka.

Kariero je začel v mladinskih selekcijah londonskega Fulhama, nato pa je še bil član Dinama Zagreb, irskih klubov St. Josephs Boys in St. Kevins Boys, NK Zagreb, na Švedskem AIK Stockholma in IF Brommapojkarna, nazadnje pa je igral pri Medžimurju.

V prvi polovici aktualne sezone je v 2. hrvaški ligi na 14 srečanjih dosegel zadetek in zbral tri asistence. 181 centimetrov visok nogometaš je z Muro podpisal pogodbo do 31. decembra 2023, so zapisali na uradni strani prekmurskega kolektiva.

Preberite še: